Eggs benny at Bicol express with a twist, handog ng APBC video series

AUSTRALIA - Inihahandog ng Australia-Philippines Business Council o APBC ang kanilang ika-9 at ika-10 episodes mula sa seryeng “A Taste of the Philippines.”

Kasama sa nasabing special episodes ang author at pastry at sous chef na si Adam Hall at ang food photographer at cookbook author na si Luisa Brimble.

(TOP) Ang paboritong Australian breakfast Eggs Benny at (BOTTOM) Smoked Bicol Express

Sa episode 9 ipinakita ni Adam kasama ang host na si Yasmin Newman kung paano magluto ng classic Australian breakfast Eggs Benny. Imbes na ham, ginamitan ni Hall ng mushroom ang kanyang vegetarian version ng eggs benedict. Isang kilalang chef si Adam sa Australia na nakapangasawa ng Pilipina.

Itinaguyod ni Adam kasama ang kanyang maybahay ang Kanin Project, isa itong once-a-month popup na naghahandog ng Filipino cuisine na mula na rin sa maraming taong pagbibiyahe ng mag-asawa sa Pilipinas at pag-aaral ng mga lokal na pagkain sa bansa.

Mushroom Eggs Benny version ni Adam Hall

“We’ve been lucky enough to travel to the Philippines and visit her family and have a little bit of exploring...delving into the cuisine and getting meals made by her family...really connected with me. Going to the markets and all the produce is really fresh, seafoods still alive...and a lot of the times they just cook very simply,” sabi ni Adam.

“You know with Filipino food it’s the flavor, it’s the produce...but it’s also the spirit of coming together,” dagdag naman ni Yasmin.

Ang Pilipinang si Luisa, ibinahagi naman sa episode 10 ang kanyang kakaibang Bicol Express smoked version kung saan ginagamitan niya ng torch ang kinayod na niyog bago niya ito pigain para sa gata.

Smoked Bicol Express version ni Luisa Brimble

“Normally you would use warm water...just 2 pressings that you do...the first one normally is the coconut cream, and the next pressing would then be your coconut milk, but for this one, we would just use the cream,” pagbabahagi ni Luisa kung paano maggata ng niyog para sa smoked Bicol Express.

Bilang isang lifestyle photographer, nakatrabaho na ni Luisa ang ilang leading publishing houses sa Australia at naitampok na rin ang kanyang mga kuhang larawan sa ilang best-selling cookbooks. Naniniwala si Luisa sa kakayahan ng pagkain para sa pagpapanatili ng magandang relasyon sa pagitan ng iyong mga kapamilya, mga kaibigan, kamag-anak at sa komunidad.

