TINGNAN: Beach, mga pasyalan sa Pola na bukas na sa mga turista

MAYNILA – Sa pagbubukas ng turismo sa Oriental Mindoro, ipinakikilala ng bayan ng Pola ang kanilang mga natatagong ganda gaya ng Bihiya beach na inihahalintulad sa Boracay.

Ipinagmamalaki ng Pola, Oriental Mindoro ang Bihiya Beach sa Brgy. Misong.

Maihihilera ang pino at puting buhangin nito sa ibang mga sikat na beach sa bansa.

Ayon kay Mayor Jennifer Cruz, isinusulong nila na maging tourist destination ito. pic.twitter.com/Aft7R5xuSf — Dennis Datu (@Dennis_Datu) February 1, 2021

Matatagpuan ang Bihiya beach sa Barangay Misong. Pino at puti ang buhangin na maihahanay sa mga sikat na beach sa bansa.

Napakalinaw din ng tubig sa beach at panalo ang bawat lugar para sa picture taking.

Bibihira pa lamang ang nakakarating na mga turista sa Bihiya beach na ngayon pa lamang unti-unting ipinakikilala sa publiko.

Kaya napahanga sa ganda ang mga traveler at vlogger na mula pa sa Batangas at Pasig na unang beses pa lamang nakarating sa Bihiya beach.

Hindi raw nila akalain na may itinatagong magandang beach ang bayan ng Pola.

"Virgin pa 'yung kanilang beach dito sa Pola, definitely isa ito sa kanilang tourist destination na kailangang i-push pa para makilala pa itong Bihiya beach," ayon sa Nyt Gabzz, isang vlogger.

"Maganda siya. Must see talaga, pumunta kayo dito sa Pola, Oriental Mindoro, kayang-kayang makipagsabayan sa iba nating white sand beaches sa Pinas," giit ni Jerwin Erald Alea, traveller.

Sinisimulan nang i-develop ng local government ang Bihiya beach na inaasahang magbibigay ng kabuhayan sa mga taga-Pola lalo na sa mga naapektuhan ng pandemya.

"Ang Bihiya beach kung nakikita niyo ang ganda ng Boracay, puwede kami makipagsabayan... Puwede kayo magmuni-muni doon," ani Pola Mayor Jennifer Cruz.

Ipinagmamalaki rin ng Pola ang 10 ektarya nilang Batuhan mangrove forest area na puwedeng libutin sakay ng bangka. Matatagpuan dito ang pinakamalaking puno ng bakawan sa Oriental Mindoro at posibleng sa buong Pilipinas na rin, hinihintay na lamang ang assessment ng Department of Environment and Natural Resources.

Sa 30 minutong lakaran, mararating naman ang Calima falls.

At kung nagsawa na sa nature adventure, puwedeng pasyalan ang hilera ng mga ancestral house sa Poblacion na itinuturing na "Vigan" ng Oriental Mindoro.

Hiniling na ng Pola sa National Historical Commission of the Philippines na ideklara itong heritage town.

Sa mga turista na nais magtungo sa Pola, kailangan lang ng pre-booking sa hotel at negatibong RT-PCR swab test result.

–Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News