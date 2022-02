Nagtanghal ang Xavier School Dragon and Lion Dance troupe sa Inculturated Chinese New Year’s Mass sa Mary the Queen Parish noong 2019. Ngayong 2022, naging limitado ang mga pagtitipon dahil sa pandemya kaya limitado rin ang paglabas ng mga lion at dragon dancer. Gigie Cruz, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Ilang siglo nang naging bahagi ng mga selebrasyon ng kulturang Chinese ang lion at dragon dance.

Makulay at animo'y nagsasayaw sa hangin ang leon at dragon sa saliw ng tambol, cymbals at gong.

Mahigit 60 taon nang isinasabuhay ang tradisyong ito sa Pilipinas ng Philippine Ling Nam Athletic Federation na naglilingkod din bilang fire volunteers.

"We do training, local and internationally. We also do competition, local and internationally," ani Wilbert Quizon ng nasabing grupo.

Ayon kay Quizon, umaabot ng taon ang pag-eensayo ng lion at dragon dancers. Pero hindi sila tumitigil mag-train para makasunod pa rin sila sa mga pagbabago taon-taon.

Nagsimula umano ito sa isang probinsiya sa China para maitaboy ang mga pumipinsala sa kanilang pananim, hanggang sa maging bahagi ito ng tradisyon at kulturang Chinese.

Sa paniniwala nila, naghahatid umano ng suwerte at nagtataboy ng malas ang lion at dragon dance. Kaya patok ito sa mga negosyong nag-aasam ng mas masaganang taon.

“Kasi Lion, nagko-conduct siya ng goodluck, prosperity. Tinataboy niya yung mga malas, mga bad spirit. Kapag maingay, mas masaya, mas maganda yung come ng prosperity sa iyo," ani Quizon.

Sa ngayon, limitado ang kanilang paglabas dahil ipinagbabawal ang mga pagtitipon bunsod ng pandemya, partikular na sa Maynila.

“This is not the end naman ng mga tradition. We will continue this tradition hanggang sa mga next generation naman," ani Quizon.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

Kaugnay na video:

