Mga dekorasyon at "pampasuwerte" ang naka-display sa isang tindahan sa Binondo. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA -- Nagbigay ang isang feng shui expert ng tips upang maging mas "masuwerte" sa pagsalubong ng Year of the Water Tiger ngayong Martes, Pebrero 1.

Ayon kay Hanz Cua, mainam na magsuot ng kulay dilaw o gold sa bisperas ng Chinese New Year dahil sinisimbolo nito ang fire element, na itinuturing din na wealth o money element sa feng shui.

Nagpapalakas din daw ng fire element ang pagbukas ng mga ilaw sa bahay. Sa kanyang mga tips sa ABS-CBN News, sinabi rin ni Cua na mag-alis ng mga kalat, ayusin ang mga sirang pintuan, ilaw, at gripo, maglinis ng kalan, at punuin ang mga lalagyan ng tubig, asin, bigas, at asukal.

Kung maaari, aniya, ay magpalit ng kurtina at punda ng unan at salubungin ang bagong Chinese New Year sa mga kulay ng fire element gaya ng yellow, orange, at pink.

Makakatulong din daw ang paglagay ng dekorasyon na may tigre sa gitna ng bahay o sa sala para mas maka-attract ng "suwerte."

Ayon kay Cua, maaari pa ring gawin ang ibang mga "pampasuwerte" noong mga nakaraang Chinese New Year gaya ng paghahain ng 12 klaseng prutas, pagpapagulong ng kiat kiat at pagpapasabog ng barya sa loob ng bahay, pag-iingay, at pagbibigay ng ang pao o pulang sobre na may lamang pera.

Iminungkahi rin niya ang pakikipag-ayos sa mga tampuhan at pag-move on sa mga dating karelasyon upang maganda ang simula ng Year of the Water Tiger, at ang pagpapaskil ng mga plano at hangarin sa pinto.

Pagdating naman sa mga "masuwerteng" pagkain, binanggit ni Cua ang mga putaheng tulad ng pancit at spaghetti, mga ulam na baboy, isda, at manok, at iba't ibang panghimagas.