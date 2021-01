TINGNAN: Dog planter basket gawa sa abaca pantawid sa pandemya sa Albay

Muling nakabangon sa epekto ng pandemya ang mga taga-Barangay Calbayog sa bayan ng Malilipot, Albay matapos muling umusbong ang kanilang kita sa paggawa ng abaca products.

Kilala ang barangay sa paggawa ng dog planter basket na idinisenyo ng kanilang ka-barangay at may-ari ng handicraft na si Gerald Volante, isang arkitekto.

Kuwento ni Volante, nabuo niya ang disenyo Hulyo noong nakaraang taon nang umuwi ng Bicol mula Maynila dahil sa pandemya.

"Siyempre mahirap 'yung balita about lockdown kaya pinilit ko talagang makauwi ng Bicol. Nung umuwi ako, wala naman talagang magawa sa bahay. And nagdrawing ako nun, inspiration ko 'yung shih tzu ng ate ko and naisipan ko lang na gawing planter. Kasi nga apektado na rin ng pandemya 'yung handicrafts,” sabi ni Volante.



Dagdag ni Volante na naisip niya itong gawing planter lalo pa’t nauso ang pag-aalaga ng mga halaman.

“Madami ang naghahalaman kaya feeling ko ‘in’ siya. Dog na nilagay ko kasi hindi kakagatin kung plain lang. Then, nung pinost ko online marami ang talagang nagustuhan ang design so tinuruan ko na lang din mga pamangkin at kapatid ko sa paggawa. Hanggang sa marami na ang umorder." sabi ni Volante.

Nakaabot na sa ibang bansa ang produktong dog planter basket ni Gerald Volante na malaking tulong din sa komunidad ng Barangay Calbayog sa bayan ng Malilipot sa Albay. Larawan mula kay Gerald Volante

Ibinebenta nila ang dog planter basket mula P350 hanggang P1,100 depende sa sukat.

Nakarating na rin sa iba't ibang bansa gaya ng US at Canada ang kanilang produkto.

Umaasa sila na patuloy na susuportahan ang kanilang produkto dahil malaking tulong ito sa mga residente na gumagawa ng abaca sa barangay.

