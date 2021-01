'Father TikToker' ng Pampanga hatid ang aral, inspirasyon sa social media

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Isang pari sa Pampanga ang kinagigiliwan sa paghahatid ng inspirasyon sa video-sharing site na TikTok.

Hindi nagpahuli si Fr. Fiel Pareja, na binansagang "Father TikToker" ng Pampanga, sa pagsayaw sa mga patok na trends. Dito niya rin idinadaan ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos.

Kuwento ni Pareja, Parochial Vicar ng Immaculate Concepcion Parish sa Angeles City, Pampanga, kasagsagan ng lockdown nang una niyang maisipang mag-TikTok.

"Kasi nainip no, lockdown, pandemic, wala ring mga misa with congregation,'yun nasa loob ka lang ng simbahan, nasa kumbento, and then sabi ko, why not give it a try?" ani Pareja.

Umabot na sa mahigit 700,000 ang kaniyang followers. Halos araw-araw gumagawa ng content si Pareja gaya ng Bible verses.

Marami ring humihingi ng dasal sa kaniya na naghahanap ng trabaho, mga broken-hearted, nag-o-online class, at may mabigat na problema o pinagdaraanan.

"Napansin ko, mayroong mga nagko-comment na, 'Father, pahingi po ng prayer about ganito,' 'Father, can you give us prayer lalo na COVID ngayon?' then I thought of why not use TikTok na lang as a platform to evangelize, preach, to give motivation, lalong lalo na ngayong pandemic," ani Pareja.

Umaasa si Pareja na sa pamamagitan ng social media ay mas marami pa ang mapapalapit sa Diyos. -- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News