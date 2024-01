Bading na superhero, bida sa isang comic book

MAYNILA -- Isang bago at bonggang superhero ang tampok sa comic book na "Badingger-Z and the Accla Assassin."

Sa "Showtime Online U" nitong Lunes, ipinakilala ni direk Real Florido, ang may akda ng comic book, kung sino at ano nga ba si Badingger-Z.

"Si Badingger-Z ay isang superhero na bading na bading. Si Badingger-Z ay isang teenager na mahiyain, ang pangalan niya ay Ading. At kapag nagta-transform siya into Badingger-Z ay nagiging isa siyang rainbow-caped superhero na sobrang fabulous at pasabog. At, nagsasalita siya ng gay lingo kapag siya ay superhero," kuwento ni Florido.

Ibinahagi rin ni Florido kung ano ang naging inspirasyon niya sa pagsulat ng "Badingger-Z and the Accla Assassin."

"Matagal na itong nasa isip ko na kailangan natin ng isang superhero na nagre-represent sa LGBTQIA+ members. Back in college nung estudyante pa lang ako sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, mayroon kaming play na ginawa. It's a comedy play tungkol sa dalawang magkapatid na nagiging superhero at nagiging isa silang Badingger-Z. So this comic book is actually loosely inspired by that. So na-inspire ako at sa haba ng panahon parang wala pa akong nakikilalang Filipino na superhero na bida na miyembro ng LGBTQIA+," ani Florido.

Ayon kay Florido, ituturo ng "Badingger-Z" ang pagmamahal at pagtanggap sa sarili at ang aral na kahit sino ay maaring maging bayani o makatulong sa kapwa.

"Kailangan mong tanggapin kung sino ka. At isipin mo rin na isinilang ka with a purpose at kahit ikaw, pwedeng-pwede ka maging superhero kahit sino pa man. Pwede kang maging bida. Pwede kang maging main character of your own story but in a good way. Pwede kang magtanggol ng mga tao. Pwede kang maging lawyer, pwede kang maging police. Pwede kang maging hero in whatever way possible," ani Florido.

Para kay Florido, mahalaga na magkaroon ng representasyon ang mga miyembro ng LGBTQIA+ sa panahon ngayon.

"Personal stand ko ito. Kasi ako rin, bilang nagtatrabaho sa mainstream media, minsan I feel unfair sa members ng LGBTQIA+ na laging ang representation ng LGBTQIA+ ay sidekick or punchlines or pagpapatawa, hindi ba? Pero mga tao din naman tayo, normal na tao katulad ng kahit sino. So dapat ma-represent tayo bilang isang tao, bilang isang human being," ani Florido.

Si Florido ay direktor ng pelikulang tulad ng "1st Ko Si 3rd" "Habangbuhay" at "Will You Be My Ex?" Isa rin siya sa prodyuser ng pelikulang "Iska."

Sa mga nais magkaroon ng kobya ng bagong Pinoy comic book na ibinibenta sa halagang P149, maaring bumisita sa @badinggerz sa Facebook at Instagram.

