Watch more on iWantTFC

Hindi katulad noong mga nakaraang taon na masaya at magarbo ang pagdiriwang ng Chinese New Year, ito na ang ika-2 taon na nasa pandemya pa rin ang bansa kaya wala pa rin ang mga nakasanayang mga aktibidad.

Ang mga pumupunta ng Seng Guan Buddhist Temple ay nagdasal lang nang taimtim at nagsindi ng insenso.

Kung dati ay napupuno ang templo ng libu-libong tao, ngayon ay may distansya na ang mga luhuran bilang pagsunod sa health protocols.

Ayon kay Father Pu Xue, mula ng magakapandemya, kokonti na lang ang pumupunta sa templo pero naniniwala siyang, sa kani-kanilang bahay na lang sila nagdadasal.

“Maybe sa bahay na lang sila nagpe-pray for the safety kaya kahit papaano wish na lang for the luck every year," aniya sa pamamagitan ng isang translator.

Ipinagdasal nila na matapos na ang pandemya para makabalik na sa dati ang lahat.

Ang mga kalye sa Ilaya at Sta. Elena sa Divisoria, Manila ay puno ng mga mamimili at negosyante.

Pang-Valentines day na kasi ang ibinibenta nila ngayon gaya ni Iyah Aumento na dumayo pa doon mula sa Paranaque.

“Usually kasi pag malapit na mag-14, nagmamahal yung mga paninda. Natatakot din po kasi no choice po talaga pag di kikilos, walang mangyayari," ani Aumento.

Ganon din si Liza Ramos na mula naman sa Malabon.

Takot siya sa COVID-19 pero kailangan maghanapbuhay kaya nag-iingat na lang siya habang namimili.

“Nakakatakot din pero nasa tao na yun, mag-ingat ka na lang. Wag na lang makipagsiksikan," ani Ramos.

Bagamat hamon pa rin sa pulisya ang patuloy na pagpapatupad ng health protocols, tinitiyak naman nila ang mahigpit na pagbabantay.

Ayon sa PCP Commander na nakakasakop sa Divisoria na si PMaj. Kherwin Evangelista, umiikot ang mga pulis sa mga lansangan para magpaalala sa publiko.

“Kada ronda ho ng pulis natin talagang pinagsasabihan po natin sila na magsuot ng facemask. Yun na lang po hindi proper ang pagsuot ng facemask, yun na lang po pinagsasabihan namin na kailangan covered ang ilong hangganga bunganga," ani Evangelista.

Pinupuntahan pa rin ang mga mall. Ayon sa pamunuan ng isang mall, inaasahang mas dadagsa pa ang mga tao kapag muling ibinaba sa Alert level 2 ang quarantine restrictions sa bansa.

Magkakahalo ang pananaw ng publiko sa pagbababa ng alert level sa Metro Manila.

Ano man ang maging alert level sa susunod na linggo, dasal at ang personal na pag-iingat pa rin ang pinakamabisang depensa sa kahit anong sakit.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News