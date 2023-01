Pia Wurtzbach, muling inalala ang 'Ako bahala' tweet

Kuha ni Valerie Macon, AFP Photo/FILE

MAYNILA – Halos walong taon nang i-tweet ni Pia Wurtzbach ang tila manipestasyon ng kaniyang panalo sa Miss Universe, nakakaramdam pa rin ng kilig ang beauty queen tuwing may nakakapansin dito.

Nitong Biyernes, hindi mapigilan ni Miss Universe 2015 na magpasalamat sa mga taong naniwala sa kaniyang nang pabirong humirit noon na ibabawi niya ang bansa sa pageant matapos ang pagkatalo ni Manny Pacquiao sa boksing.

“Kalma lang guys. Ako bahala. Babawi tayo sa Miss Universe!!” hirit ni Wurtzbach sa Twitter noong Mayo 2015.

Kalma lang guys. Ako bahala. Babawi tayo sa Miss Universe!! — Pia Wurtzbach | yourhighness.eth (@PiaWurtzbach) May 3, 2015

Pagkatapos itong yumuko ni Pacquiao kontra kay Floyd Mayweather Jr. na hindi kaagad natanggap ng maraming Pilipino.

Nagkatotoo ang sinabi ni Wurtzbach makalipas ang pitong buwan nang maiuwi ang korona sa Miss Universe bagamat sa kontrobersyal na paraan.

Just a pahabol to this, if there's anything I want you to learn from this - it's that if something is meant for you, as long as you put in the work, nothing can stop you. Muntik pa nga ako ma-draw 'di ba? But we did it. YOU can do it. Trust your heart. 💙 https://t.co/17Gqv1EwgR — Pia Wurtzbach | yourhighness.eth (@PiaWurtzbach) January 27, 2023

“Midnight thoughts...I still get kilig when you guys engage with my ‘Ako bahala. Babawi tayo sa Miss Universe’ tweet from 2015. Thank you for believing in me,” saad ni Wurtzbach kamakailan.

“Just a pahabol to this, if there's anything I want you to learn from this - it's that if something is meant for you, as long as you put in the work, nothing can stop you. Muntik pa nga ako ma-draw 'di ba? But we did it. YOU can do it. Trust your heart.”

Si Wurtzbach ang ikatlong Pilipina na nanalo sa Miss Universe matapos putulin ang 42 taong paghihintay ng bansa.

Sa nasabing kompetisyon, naunang pinangalanang first-runner up ang Pinay beauty queen bago itinama ni Steve Harvey ang resulta kung saan si Wurtzbach ang tunay na nanalo.

