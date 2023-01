Watch more News on iWantTFC

Nagdiwang ng Longganisa Festival ang Vigan City sa pamamagitan ng street dancing nitong Linggo. May hawak na plato na may lamang Vigan longganisa ang mga mananayaw na sumali sa isang kompetisyon.

Sa live video na pinost ni Bayan Patroller Christian Garcia Valdez sa kanyang Facebook page na CVG The Explorer, mapapanood ang anim na grupo ng mga kabataan na sumayaw ng folk dance habang may hawak na mga platong may lamang Vigan longganisa. Ang iba naman ay isinayaw din ang rebulto ng kanilang patron na si San Pablo.



Ayon kay Valdez, taon-taon ay nanonood siya ng Longganisa Festival maliban na lang noong taong 2021 at 2022 dahil naging mahigpit ang health protocols dulot ng pandemya.

Dagdag pa ni Valdez, ginanap ang street dancing sa sikat na Calle Crisologo na buhay na buhay sa dami nang taong nakiisa sa Longganisa Festival.