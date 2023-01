Si Narcilisa Ponase Talipnao ang nanguna sa December 2022 Criminology Licensure Exam. Retrato mula kay Talipnao

ATOK, Benguet — Nanguna sa December 2022 Criminology Licensure Examination ang 23 taong gulang na si Narcilisa Ponase Talipnao matapos makakuha ng 91.60 na marka.

Tila panaginip para kay Talipnao nang malamang siya ang Top 1 sa 11,098 na nakapasa sa katatapos lang na exam. Sa kabuuan, 33,489 ang kumuha ng pagsusulit.

"Noong una pa lang ay layunin ko na makasali sa [mga] topnotcher pero pagkatapos ng exam, nagduda ako sa sarili kaya kahit sana makapasa na lang. Noong nabalita sa akin [na ako 'yong Top 1], hindi talaga ako makapaniwala," kuwento ni Talipnao.

Nagtapos si Talipnao na Magna Cum Laude sa University of Baguio sa kursong Bachelor of Science in Criminology noong nakaraang taon.

Sipag, tiyaga at dasal ang naging sandata ni Talipnao sa kaniyang mahigit anim na buwan na pagre-review.

"Tiyagaan lang talaga magbasa at intindihin 'yong mga lessons. Do advance reading before lectures to have an overview sa madi-discuss at para ma-take note din 'yong mga hindi nila maintindihan at matanong sa lecturers. Then review again after lecture para mas maalala, 'yan ang ginawa ko," ani Talipnao.

Nagpasalamat si Talpinao sa mga magulang at nakatatandang kapatid na aniya'y tumulong din sa kaniyang pag-aaral.

— Ulat ni Dianne Dy

