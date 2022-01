MAYNILA—Sa pagpasok ng Chinese New Year o "Year of the Water Tiger" kani-kaniyang hiling ang mga Pinoy para suwertehin sa negosyo, pag-ibig, at iba pang aspeto ng buhay.

"Well, ang gusto ko lang manalo ako sa lotto," ani Maria Cecilia Adelle.

"Magkaro’n ng sariling bahay, magpatayo at saka suwerte sa negosyo," sabi naman ni Frits Bueno.

Ayon kay feng shui expert Dorothy Ann Pascual, maaari itong makamit ngayong taon dahil taon ng pagbabago at oportunidad ang 2022.

"Ang Year of the Tiger na mayroon tayo is the water tiger, so asahan natin na alam naman natin na ang tiger very dependable, matapang, mabilis magdesisyon, walang inaatrasan. So ang 2022 natin asahan natin na mayroong malaking pagbabago, malaking oportunidad para sa lahat," ani Pascual.

Susuwertehin umano ngayong 2022 ang mga ipinanganak sa years of the rat, tiger, ox, horse, at boar.

"Maaasahan natin katulad ng rat, ’yung kanyang victory, ’yung kanyang mga gustong mangyari, makukuha at makukuha niya. Si ox naman papalarin pagdating sa pera. Si tiger naman nakikitaan din natin ng magandang oportunidad para sa kanya, and then the horse may mga future prosperity . . . Si dog marami siyang helpful people na maaaring tumulong sa career niya at sa buhay niya," ani Pascual.

Ngunit kailangang mag-ingat ang mga isinilang sa years of the monkey at sheep.

"Sila kasi ’yung direct conflict ng isang tiger, so ang money at ang sheep, medyo mahina ang kanilang energy or mas mataas ang illness star, so ibig sabihin very prone sila na magkasakit," ani Pascual.

Suwerte naman sa negosyo ang mga ipinanganak sa years of the snake, rat, ox, at horse at maaaring mas palakasin pa ang suwerte sa pamamagitan ng pagsusuot ng metal accessories at lucky colors na blue at green.

Kung sa pag-ibig naman ang pag-uusapan, maaaring matagpuan na ang "the one" ng mga ipinanganak sa years of the snake, dragon, at ox.

" ’Yung mga single diyan ito na ’yung taon para mahanap ninyo ’yung partner ninyo. Of course, siyempre hindi tayo makalabas paano natin mami-meet iyan? Mayroon naman tayong mga social media. ’Yung mga may asawa, mataas ang inyong energy of love so ang communication is the key. Palaging mag-uusap ang mag-asawa para maiwas natin sa tinatawag natin na betrayal o infidelity," ani Pascual.

Ngunit babala ni Pascual, year of betrayal din ang 2022 sapagkat mataas ang kompetisyon at magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero maaari naman umanong makontra ito sa pamamagitan ng lucky charms.

Sa usapin naman ng COVID-19 pandemic, nakikita ni Pascual na mas kaunti ang sickness star.

"Compared sa 2020, 2021, nakitaan natin ’yung mga forecast na mataas masyado ang tinatawag na sickness star, compared ngayong 2022, hindi natin siya nakita kung mayroon ba o mataas ang sickness. Bagkus nakitaan natin na ang 2022 less na ’yung tinatawag na sickness star. Ang kailangan lang talaga magtulungan ang bawat isa," ani Pascual.

At dahil hindi maipagdiriwang tulad ng nakagawian ang Chinese New Year, payo ni Pascual na ihanda ang mga bahay upang pasukin ng suwerte gaya ng paglilinis, pagtatapon ng sirang gamit at pagpapalit ng mga pundidong ilaw.

Pero paalala niya na gabay lamang ito at dapat samahan ng sipag, tiyaga, at positibong pananaw. — Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

