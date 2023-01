Manila Ocean Park may kakaibang pagsalubong sa Chinese New Year

Dinagsa ng mga namamasyal ang Manila Ocean Park sa Maynila para sa kakaibang pagsalubong ng Chinese New Year.

TINGNAN: "Underwater Prosperity God", bumati ng Happy Chinese New Year kasama ang mga lucky rabbit fish sa Manila Ocean Park sa Maynila. | via @jeffreyhernaez pic.twitter.com/QxxJywK6O4 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) January 21, 2023

Higit 1,000 na mga isda at lumalangoy na prosperity god ang gimik nila na ikinatuwa lalo na ng mga bata. Mga rabbit fish ang mga ito na may mga nguso at malalaking mata na parang sa kuneho.

ALAM MO BA?



Tinawag itong Rabbit Fish dahil sa may mga nguso at malalaking mata ito na kahawig ng sa mga kuneho. | via @jeffreyhernaez pic.twitter.com/giBg1ihvYI — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) January 21, 2023

"Manila Ocean Park is celebrating the Chinese New Year with our luck rabbit fish exhibit. Sa exhibit na ito, we have a tank which has 1088 rabbit fishes. 1088 is a very auspicious number, that's why we put it in the tank. We also have our underwater prosperity god," ayon kay Marianne Cristine Carlos, Reservations Asst.Manager ng Manila Ocean Park.

Itinuturing din umanong masuwerte sa kulturang Chinese ang mga rabbit fish.

"Ang rabbit fish po, ang reproductive period nila is also on the new moon which coincides with the lunar new year that's why they consider it as a Chinese New Year fish," paliwanag ni Carlos.

Maaaring bisitahin ang lucky rabbit fish exhibit hanggang January 31, 2023.