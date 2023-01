Watch more News on iWantTFC

MANILA —- Dagsa na ang mga mamimili ng tikoy at lucky charms sa Binondo, Manila sa bisperas ng Chinese New Year.

Sinadya pa ng negosyanteng si Fred Casuga ang pagbili ng golden arowana figurine sa Ongpin street ngayong Sabado.

Pinayuhan kasi siya ng kaibigang chinese na maglagay nito sa kanilang bahay sa paniniwalang bubuti ang kanyang kalusugan at kabuhayan.

"Naghahanap ako ng pampaswerte para may konting pag-angat sa buhay," dagdag ni Casuga.

Sa lucky charm store ni Jacque Villanueva, mabenta ang rabbit, Buddha, at mga lucky bracelet.

"Ngayon okay po unlike last year medyo matumal ngayon halos bumabawi na po. Si Buddha po ay for blessings, yung arowana po ay smooth-sailing ang pera," ayon kay Villanueva.

Sa Lucky Chinatown, isang traditional performances ang itinanghal ng Chinese-Filipino community.

Ayon kay Charles Chua, vice-president ng Federation of Filipino-Chinese Alumni Association, mula sa sayaw at kanta talaga namang home away from home ang pakiramdam ng mga Chinese-Filipino.

"There’s a lot of influences in tradition and culture that Filipino-Chinese have transferred to Filipinos, especially in business and food trades," ani Villanueva.

Samantala, ibinida ng feng shui expert na si Dr. Anthony Fugoso, magandang sistema sa edukasyon at kapayapaan ang dala ng Year of the Water Rabbit.