Pagkamalikhain ang ipinakita ng 29-anyos na si Jerome Javillonar ng La Union sa wedding proposal sa kaniyang nobya.

Idinaan ni Javillonar sa isang online game ang proposal niya kay Ronica Pilar Mejica Cabansag, na hindi inasahan dahil hindi naman daw ito mahilig sa mga sorpesa.

Urong-sulong sa pagbukas ng pinto ng kuwarto nila si Cabansag.

“Kaya nga po umiiyak ako noon e. Actually parang mga 5 minutes nagbubukas open ng door tapos umiiyak ako, hindi ko mabuksan ng tuluyan tsaka pumasok. Talagang paulit-ulit di pumapasok sa utak ko na ito na pala ito,” aniya.

Pagpasok sa kuwarto, bumungad ang mga ilaw, balloon at ang laptop kung saan sinabi ni Jerome na maglaro sila ng kanilang paboritong online game na Genshin Impact.

Sa obstacles at maze na ginawa ng nobyo sa naturang laro, naiparating ang mga mensahe na higit isang buwan niyang matiyagang binuo tulad ng "roses are red, violets are blue, forever is real with you."

“Na-touch talaga ako sa effort . . . ’Yung mismong ikaw ’yung gumawa, ’yung ikaw mismo ang nagblow ng balloon, nag-set up . . . Iba po kasi ’yun para sa akin," ani Cabansag.

Sa dulo ng maze, nakita niya ang tanong na, “Will you be my waifu?" at dito na lumuhod si Javillonar at nag-alay ng singsing sa nobya.

Kaagad namang sumagot ng "yes" si Cabansag.

Umani ng libo-libong reaksiyon ang video ng wedding proposal lalo na sa mga kapwa nila gamer.

Plano umano magpakasal ng magkasintahan ngayong taon at kung papalarin ay pagkalooban ng 2 supling. — Ulat ni Gracie Rutao

