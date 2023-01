Lion dance magbabalik sa Binondo matapos ang 2 taon

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nagbabalik na ang lion dance na karaniwang ginagawa tuwing Chinese New Year sa Binondo.



Para kay Lawrence Go ng Pink Panther Lion Dance Association, hangarin din ng lion dance ang magbigay ng saya maliban sa pagtaboy ng malas.

“Ano kasi 'yan eh yearly 'yan eh Chinese New Year every lunar calendar sabi nila brings good luck prosperity about sa family di ba?" ani Go.

“Tingin ko mas maluwag ngayon, hindi tulad ng dati 2 years ago mas maluwag ngayon. Ngayon lang talaga nagbalik ngayon na lumuwag.” dagdag niya.

Matatandaang marami sa Chinese New Year festivities ang kinansela dahil sa peligrong dala ng COVID-19 pandemic.

Ngayong niluwagan na ang protocols at opsyonal na lang ang mask mandate, nagsimula na ang maraming aktibidad at pistang nakasanayan bago pa mag-pandemya.

Para tiyakin ang seguridad sa Chinese New Year, nagsasagawa ng bike patrol ang Manila Police District.

Aabot sa 3200 police personnel ang kanilang ipapakalat para masiguro ang kaligtasan ng lahat sa mga kaganapan ngayong Chinese New Year.

-- Ulat ni Champ de Lunas, ABS-CBN News.