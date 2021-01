Walking hotdog vendor sa Makati City, doble kayod para sa sarili at pamilya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Nagpupursigeng magtrabaho bilang walking hotdog vendor sa Makati City ang isang lalaking naging stroke patient at may iniinda pang ibang karamdaman.

Ayon kay Anthony "Bobby" Espino, kailangan ang doble kayod para sa kaniyang pamilya at para na rin sa sarili.

"Una, financially. May tatlong anak, misis, at isang cute na cute na apo. Pangalawa, siyempre kailangan ko namang ibalik 'yung pride ko. 'Yung natitira kong pride, sinasagip ko naman," pahayag ni Espino.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Espino na taong 2017 siya unang na-stroke.

May dalawang buwan pa lang aniya siyang nagtatrabaho bilang walking hotdog vendor.

"Wala na kasing tumatanggap sa akin kasi high-risk na ako... Ito lang 'yung nag-offer kaya siniseryoso ko na nang husto," aniya.

Nakuha ni Espino ang trabaho nang bumuo ng bagong team ang kumpanya ng walking hotdog vendors na pinapasukan ng kaniyang kapitbahay. Ito ay matapos na magsiuwian sa probinsiya ang dating mga tauhan nila.

Kuwento ng 53-anyos na si Espino, tatlo lamang sila ngayon sa grupo at ang dalawa ay kapwa person with disabilities. Kasama na rito ang isang pipi at isa pang tauhan na may learning disability.

Pansamantala rin siyang tumutuloy sa unit ng kanilang amo sa Makati City para di na mabawasan ang kita sa pamasahe at di rin masyadong mapagod sa pag-uwi sa kanilang bahay sa Camarin sa Caloocan City.

Pinagkakasiya lang ni Espino ang kita mula sa pagtatrabaho. Nagpapasalamat din siya na naibibigay ng kanilang barangay ang ilang maintenance na gamot para sa tulad niyang diabetic at hypertensive.

"'Yung mga kulang, 'yun na lang ang binibili ko," aniya.

Kumakatok din siya ng tulong para sa sarili at sa asawang may pneumonia.

"Nalilito kasi ako kung bakit hindi nag-iimprove yung kondisyon ko. Kung pwede magkaroon ako ng total check-up ba, at the same time, medical assistance po saka 'yung misis ko rin ma-check sa kaniyang pneumonia. 'Yun lang po, para mapalagay lang loob ko habang nagtitinda ako," aniya.

Related video:

Watch more in iWantTFC