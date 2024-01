Ice Seguerra, nagbukas ng isang drag club

MAYNILA -- Ibinahagi ni Ice Seguerra ang kanyang saya sa pagbubukas ng bagong drag club na Rampa, kung saan isa siya sa mga may-ari.

Maliban kay Seguerra, ilan pa sa mga may-ari ng drag club sina RS Francisco, mga drag queens na sina Precious Paula Nicole, Viñas Deluxe, at Brigiding, at ang kanyang misis na si Liza Diño.

“I’ve always loved the art of drag. And sobrang happy ako because I met these queens and then I got to experience 'yung totality of everything. Kasi I see them perform, I see them rehearse, I see them conceptualize their ideas. And every time I see them doing all these things, nakaka-frustrate because there are drag bars pero 'yung talagang masasabi mong maayos 'yung sound system, siyempre for someone like me na very anal pagdating sa ganyan, kasi ang galing na nung talent eh sana ay mas maakyat pa natin 'yung standards in the sense 'yung technicals din ay ma-match 'yung talent na mayroon sila. Kasi kapag nag-marry 'yung dalawa na 'yon, my gosh, it's explosive. I think that's what Rampa is going to bring to everyone not just the talent but basically everything else. So that's why I am very excited," paliwanag ni Seguerra sa nagdaang media conference..

Matatandaang maliban sa pagdirehe ng "Drag Race Philippines" noong 2022, nakasama rin ni Seguerra ang mga drag queens sa seryeng "Drag You & Me" na ipinalabas noong nakaraang taon.

Si Siguerra at Diño rin ang dalawa sa mga producer ng "Divine Divas The Ultimate Drag Experience" concert na naganap din noong nakaraang taon.

"Excited din kasi there are so many new drag artists here in the Philippines and nakaka-excite kasi makita mo silang umuusbong, gumagaling at parami nang parami and Rampa kumbaga 'yung kanilang home," dagdag ni Seguerra.

Kuwento naman ni Diño, isang pangarap na natupad ang Rampa na aniya'y pinag-uusapan lang nila noon ni Seguerra.

"Noong ginagawa namin 'yung 'Divine Divas The Ultimate Drag Experience' last year, nag-uusap kami lagi ng mga queens na sana ay makahanap tayo ng permanent venue where all of our creative geniuses will work together and give the audiences the best experience of drag. Sabi nga sa kanila 'it's a dream come true for us.' Tama si RS, nakaka-inspire 'yung sinabi niya na you just have to meet the right people at the right time at the right moment. Kasi pinag-iisipan na talaga namin ni Ice na sana magandang stage talaga with everything. All that you are looking for sa isang theater performance," ani Diño.

Nitong Miyerkoles ginanap ang soft opening ng Rampa na matatagpuan sa 40 Eugenio Lopez Jr. Drive, Diliman, Quezon City.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC