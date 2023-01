MAYNILA -- Sa darating na Enero 22 ay ipagdiriwang na ang Chinese New Year.

Ang darating na Lunar New Year ay magiging Year of the Water Rabbit, ayon sa feng shui consultant na si Anthony Fugoso.

"Sinasabi natin na 'yung mga rabbit ang bilis magpalipat-lipat ng partner, ang bilis mag-anak. Ito ang kino-connote nito ay pwedeng mag-anak ng population explosion, pwedeng magkaroon ng increased sex scandal kasi nasisira 'yung mga marriage natin pero in good part pa rin po nun is better relations," ani Fugoso.

"Kumbaga kung last year may gyera baka this year pwedeng mapag-usapan, (may) pwedeng makuhang diplomacy. Mas maganda 'yun, mas magiging kalmado 'yung mundo. Tapos kung sinasabi nila, it pertains to scholastic pursuit and education. Mas maraming gustong mag-aral or students will benefit from this year. It will be easy for them to study."

Sa programang "Winner Sa Life" sa Teleradyo, ipinaliwanag niya kung aling mga animal signs na maaaring suwertehin ngayong taon. Narito ang mga predisyon ni Fugoso sa mga Chinese zodiac station.

Rat: Nasa good cycle at magiging maganda ang career, pera, at pag-ibig pero posibleng magkaroon ng sex scandal at backstabbing.

Ox: Magiging average lang ang taon pero magkakaroon ng mas maraming oras sa pamilya. Maghintay lang ng ibang taon para sa investment.

Tiger: Magiging average lang ang taon. Maging alisto hinggil sa kalusugan maski nang nakapaligid sa inyo.

Rabbit: Magiging average lang ang taon. May mga pangyayari naman na maganda ang kalalabasan pero marami siyang hamon na haharapin pero malalampasan nila ito.

Dragon: Sila ay may "very good" year sa career, pinansiyal, pati love life.

Snake: Mayroon silang "poor relationship" sa kanilang significant partner at posibleng magkaroon ng third party.

Horse: Mayroon silang "very good year" dahil sila ay nasa "wealth star" ngunit kinakailangan mag-ingat ng male horses sa third party at iwasan naman maging mayabang ng female horses.

Sheep: May "average year" kaya kailangan na alagaan ang sarili at iwasan ang pag-comment sa social media.

Monkey: Nasa high cycle at mararamdaman ang big changes sa buhay.

Rooster: Isa sa mga lowest sa cycle sa taong ito at may tendency silang maging hot tempered.

Dog: Sila ang magtatanggal ng malas sa mga taong may malas.

Pig: Isa sila sa pinakamababa sa cycle at maghintay ng ibang taon.

--TeleRadyo, 18 January 2023