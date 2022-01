Department of Health "Kalinga Kit" para sa mga pasyente ng COVID-19 na nasa home isolation o quarantine. DOH

MAYNILA - Sa pagpasok sa ikalawang taon ng pandemya, mamamahagi ng COVID-19 homecare kits ang Department of Health.

Ginagawa pa ang guidelines para sa pamamahagi ng "Kalinga Kit," ayon ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"We're drafting the advisory and guidleiens for our implemnenting units. def asap magdidistribute na po tayo," aniya.

"Continuously ia-upgrade natin ang Kalinga Kits na yan as more donors from the private sector come in. Ginagawan lang po natin ng maayos na guidelines."

Naglalaman ang "Kalinga Kit" ng mga sumusunod:

1 banig ng paracetamol,

1 banig ng vitamin c,

1 banig ng carbocistein

2 packs ng face masks

2 sabon

alcogel

disinfectant spray

1 tips sheet

Ang mga indibidwal na nasa home quarantine ay hinihikayat na i-check ang kanilang temepratura kada 4 na oras, ayon kay Vergeire. Kung ito ay lagpas 37.5 degrees Celsius, maaaring uminom ng paracetamol, aniya.

Dapat din umanong siguraduhing maayos ang daloy ng hangin sa bahay at "huwag magdamit o kumot nang makapal," ani Vergeire.

Mas maigi ring maligo araw-araw kung kakayanin at uminom ng maraming tubig, fresh fruit juices, aniya.

Kung inuubo, siguraduhing inumin ang niresetang gamot ng doktor o uminom ng salabat o tsaa at magmumog ng maligamgam na tubig na may kaunting asin, dagdag niya.

Mayroon ding "Lusog-Isip" self-care mobile app para sa COVID-19 patients, ayon kay Vergeire.

"Bagamat mas mild ang omicron, kung hindi maayos ang pagpapagaling, maaari itong magdulot ng problema sa mental health o lumala ang kondisyon," aniya.

