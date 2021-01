Amy Perez, pinasyal sa Baguio ang pamilya

MAYNILA -- Hindi maitatanggi na maraming nagbago ngayong new normal lalo na sa nakasanayang pamamasyal.

Nitong Lunes sa programang Sakto ng TeleRadyo, ibinahagi ng isa sa mga host nito na si Amy Perez ang kanyang vlog kung saan tampok ang family trip nila sa Baguio City.

Watch more in iWantTFC

Ayon kay Perez, ito ang unang beses na nakalabas ang kanyang mga anak matapos ang siyam na buwan sa quarantine.

Ani Perez, ang unang dapat gawin kung planong magbakasyon sa Baguio ay pumunta sa visita.baguio.ph. Matapos sagutin ang form ay isang QR code ang ipapadala sa iyo.

"Pagkatapos saka kayo makikipag-coordinate sa hotel kung saan kayo titira or puwede munang mauna ang hotel tapos ipi-fill up niyo ang form na 'yon. Pagkatapos may ilalabas na QR code na ipapadala sa inyo. Doon na kami kukuha ng aming antigen test," ani Perez

Pagpasok sa Baguio ay diretso sa triage kung saan titingnan ng health professionals and kalagayang pangkalusugan ng bumibisita.

Dito rin ibibigay ang QR code na nakuha mula sa visita.baguio.ph. Kailangang irehistro ang pangalan ng mga bumibisita, contact number at plate number ng sasakyan.

"Ito ang screening facility nila. Dito ibibigay mo ang QR code mo, pangalan ng lahat ng mga kasama, contact number, plate number ng lahat ng sasakyan and then aantayin mo 'yung tao na naka-orange uniform para dadalhin kayo sa swab testing sa Camp John Hay," ani Amy.

Kung negatibo sa testing, maari ng dumiretso sa napiling hotel o tutuluyan.

Related video:

Watch more in iWantTFC