Watch more News on iWantTFC

Naghahanap ka ba ng "the one" o nanlalamig sa kasalukuyang relasyon? May ibinigay na payo ang isang feng shui expert upang maka-attract ng suwerte ngayong paparating na Chinese New Year.

Kuwento ni Hanz Cua sa livestream ng ABS-CBN News nitong Miyerkoles, makakatulong ang pagsuot ng pink na underwear -- babae man o lalaki -- sa mga single na naghahanap ng makakasama sa buhay. Para naman sa mga magkarelasyon o mag-asawa, makakatulong sa magandang samahan ang pagsuot ng pulang underwear.

Puwede ring gamitin ang mga nasabing kulay sa mga punda at bed sheet para sa maganda at positibong enerhiya, dagdag ni Cua. Ngunit paalala niya, nakasalalay pa rin sa ating mga kamay ang ating tagumpay, mapa-pag-ibig man o ibang aspeto ng ating buhay.

"Makakatulong din kung ang headboard ay nasa northwest direction kasi nandoon ang love sector," aniya.

Mabuti rin daw ang paglagay ng kulay pula na carpet sa gitna ng kwarto, bahay, o opisina upang mapahina ang epekto ng enerhiya na may kinalaman sa galit at di pagkakaintindihan sa isang relasyon. "Dapat tahimik at walang activity dito dahil ito ang center ng misunderstanding o conflict [ngayong taon]," paliwanag ni Cua. "Ayaw nating i-aggravate 'yung energy niyan."

Sa Pebrero 10 magsisimula ang Year of the Wooden Dragon, ayon kay Cua, na sinabing hindi magiging maganda ang taon pagdating sa usapin ng pera. Payo niya, maging mas agresibo sa paghahanap ng oportunidad para kumita.

Makakatulong din daw ang paglagay ng water element sa north o hilagang bahagi ng tahanan o opisina. Paalala ng feng shui expert, ang tubig na ilalagay dito ay dapat na gumagalaw, dumadaloy, o may buhay, tulad na lamang ng aquarium o water fountain.

Ang pagsuot o paggamit ng kulay violet, aniya, ay makakadagdag din sa wealth luck o suwerte sa pera ngayong taon.