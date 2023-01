Miss Dominican Republic AndreÌna MartÌnez, Miss CuraÁao Gabriela Dos Santos, Miss Puerto Rico Ashley Carino, Miss USA R'Bonney Gabriel and Miss Venezuela Amanda Dudamel speak during The 71st Miss Universe Competition at New Orleans Morial Convention Center on January 14, 2023 in New Orleans, Louisiana. Jason Kempin/Getty Images/AFP

Tila nasa alapaap pa hanggang ngayon ang designer na si Rian Fernandez sa pagkakapanalo ni R'Bonney Gabriel sa Miss Universe.

Ang pagkakapanalo ng Filipino-American beauty queen ay itinuturing na ring karangalan ni Fernandez. Sa kanyang munting kwarto dinisenyo at pinagpuyatan nang may mahigit dalawang buwan ang mga gown na isinuot ni Gabriel na nagdala sa kanya sa pagkakapanalo.

Bago rito, si Fernandez din ang nagdamit kay Gabriel noong una siyang sumabak sa Miss Texas at Miss USA.

"Dinamitan ko po siya sa Miss Texas, hanggang tuloy-tuloy po sa Miss USA, hanggang ngayon po na Miss Universe po," aniya.

Sa Miss Universe, hindi lamang si Gabriel ang dinamitan ni Fernandez. Maging si Miss Cambodia, galing sa Pangasinan ang isinuot niyang mga gown.

Kwento ni Fernandez, hindi niya inakalang mararating niya ang kanyang kinaroroonan ngayon. Hindi lamang sa mga international pageant nakikita ang kanyang mga gown -- maging sa mga malalaking international fashion show, kinikilala ang kanyang mga obra.

Nag-umpisa si Fernandez bilang artista sa teatro noong kolehiyo sa Baguio City. Nang hindi umano niya nagustuhan ang disenyo ng kanilang susuotin, sinubukan niyang gumuhit at binago ang disenyo ng kanilang idadamit.

Dahil sa kanyang imahinasyon, at dahil mananahi ang kanyang lola, naging mabilis kay Fernandez ang paglikha ng mga kasuotan. Matapos nito ay nag-aral siya ng fashion studies sa College of the Arts sa Singapore, at unti-unting nabuksan ang kanyang direksyon dahil sa pagpupursige.

Nang napili siyang isa sa mga designer ng mga susuotin ng mga kalahok sa Miss Earth sa Pilipinas, tuloy-tuloy na ang kanyang mga likha. Regular na rin siyang kalahok sa mga pagtatanghal ng mga international fashion shows sa mga Western countries at tumatak na rin ang kanyang pangalan sa mga Arab Countries. Nakapagpatayo na rin siya ng shop sa Thailand.

Bukod sa nasa 70% handmade ang kanyang mga likha, itinuturing rin niyang buhay ng kanyang larangan ang masinop at pursigidong mga beader at kanyang mga mananahi.