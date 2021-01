Panagbenga Festival sa Baguio, pansamatalang kanselado

Ang Panagbenga Street Dancing Competition noong Pebrero 2018. Carl Taawan, ABS-CBN News/file

MANILA - Pansamantalang kinansela ang selebrasyon ng Panagbenga Festival sa Baguio City sa Pebrero, ayon kay mayor Benjamin Magalong nitong Linggo.

Ang piyesta na pinangungunahan ng pribadong sektor ay maaaring ituloy sa Abril o Mayo kung bababa ang bilang ng kaso ng COVID-19 at bubuti ang sitwasyon sa kabila ng bagong coronavirus variant, ayon sa alkalde.

"Minarapat naming kanselahin na rin dahil kailangan mas maingat tayo dahil napakataas nga yung transmissibility rate," ani Magalong sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo.

"Tumataas din ang aming kaso as an offshoot to the holiday season. Mabuti na lang na mas mahigipit ang ating precautionary measures."

May 474 active cases ang lungsod, batay sa ulat nito 6 p.m. ng Sabado, Jan. 16. Ang kabuuang bilang ng kaso ay 4,449.

Dagdag ni Magalong, wala na umanong mga parade kung matutuloy ang pagdiriwang sa summer.

"Very subdued na yung ating pag-hold ng Panagbenga Festival. Wala na rin ang mga parada," aniya.

Patuloy na tumatanggap ang City of Pines ng turista hanggang 1,200 kada araw, ngunit nasa 600-800 lamang ang dumarating kapag weekend at 500 kapag weekday, ayon sa alkalde.

Noong nakaraang taon ay hindi itinuloy ang Panagbenga Festival dahil sa banta ng COVID-19.

