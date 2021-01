TIPS: Mga dapat tutukan sa pagsa-sanitize, disinfect ng bahay

Pagdi-disinfect ng isang worker sa mga kahon-kahon na pagkain sa Queensbridge Houses sa New York. Andrew Kelly, Reuters/File

MAYNILA - Mahalaga ayon sa ilang eksperto ang pagpapa-disinfect ng bahay lalo na ngayong may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Kasabay niyan, nagbahagi ng tips ang isang family health expert para masigurong tama ang pagsa-sanitize at pagdi-disinfect ng bahay.

Dapat araw-araw nagsa-sanitize - o nililinis para maiwasan ang pagpasok ng mga bacteria sa bahay- ayon kay Dr. Erica Davillo, isang family at occupational medicine expert, sa programang “Winner sa Life” sa Teleradyo nitong Sabado.

Watch more in iWantTFC

Para naman sa pagdi-disinfect, o paglilinis para patayin ang mga mikrobyong andiyan na - dapat isaalang-alang ang mga kasamahan sa bahay sa binibiling disinfectant, gaya ng mga bata.

May ilang sangkap kasi ang disinfectant na maaaring matapang para sa mga bata.

"Ang bata kailangan natin i-consider ‘yung andiyan siya everyday para maiwasan po na malanghap ang kemikal,” ani Davillo.

Nakadepende rin aniya ang pagdi-disinfect sa kalagayan ng mga tao sa bahay.

"For the disinfection, depende po 'yan sa makakasama sa bahay. Halimbawa may sakit o bedridden, importante na every day o every other day ma-disinfect ang area para hindi kumalat ang organisms," ani Davillo.

MGA DAPAT TUTUKAN

Payo ni Davillo, sa pagdi-disinfect at pag-sanitize ng bahay ay dapat tututukan ang palikuran.

“Madalas nakikita ang bodily fluids, so mabilis ang pagkalat ng mikrobyo,” paliwanag niya.

Dapat din aniyang tutukan ang pagdi-disinfect ng mga kalderong ginagamit sa pagluluto.

“Halimbawa, ang sangkalan kasi minsan po hindi nahuhugasan so puwedeng mag-start na dumami ang organisms doon,” ani Davillo.

Payo rin niya na ugaliing palitan ang mga sapin sa kama nang isa or dalawang beses kada buwan.

Pero kung maaari, ugaliin aniyang maligo o magbihis bago pumasok sa kuwarto para matanggal ang mga mikrobyong posibleng nasa katawan na.