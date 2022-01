Patok sa netizens ang mga retrato ng bagong kasal na sina Lolo Reynaldo at Lola Edita. Photo courtesy of Ballog ni Ilocano on Facebook

Kinagiliwan sa social media ang mga larawan ng bagong kasal na sina Reynaldo Agudong at Edita Mabanag, kung saan tampok din ang kanilang simpleng pamumuhay sa Laoag City.

Edad na 65 anyos si Lolo Reynaldo, habang 61 naman si Lola Edita. Kapwa nagtatanim ng mga gulay ang 2 na kanilang ibinebenta gamit ang bisikleta na tampok din sa mga retratong kuha sa Barangay 54-B Camanggaan ng photographer na si Mark Harvey Agbayani, apo ng mag-asawa.

Kasama rin nila sa larawan ang alaga nilang baka.

Kuwento nila, 25 taon na silang magkasama at nito lamang Enero 10 sila nagpakasal.

Anila, umabot nang maraming taon ang kanilang pagsasama bago magpakasal dahil may mga pagkakataon noon na may mga hindi sila pagkakaintindihan kaya kailangan muna nilang obserbahan ang isa't-isa at ang kanilang relasyon, at kung aabot daw ito ng 25 taon ay doon na sila magpapakasal.

Bukod dito ay kailangan din nilang pag-ipunan ang kanilang kasal.

Bago magkakilala ang 2 noong 1994 sa isang karinderya kung saan taga-luto at waitress si Mabanag at customer naman si Agudong, hiwalay na sa live-in partner si Mabanag habang biyudo naman si Agudong.

May 2 anak si Agudong sa kaniyang unang asawa habang may tig-2 anak naman si Mabanag sa mga dati nitong nakarelasyon.

Para sa bagong kasal, ang pagtutulungan nila sa hirap man o ginhawa ang nagpapatibay sa kanilang relasyon.

— Ulat ni Grace Alba