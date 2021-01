SaveSanSebastian online campaign inilunsad

MAYNILA - Nagbigay ng suporta ang Manila Cathedral sa "Save San Sebastian" movement para sagipin ang makasaysayang simbahan ng San Sebastian sa Maynila.

Nakiisa ang Manila Cathedral sa change.org online signature campaign at inaanyayahan ang publiko na sumali rin. Ang petisyon na nailunsad ngayong buwan lang ay layong mapatigil ang konstruksyon ng mataas na condominium sa likod ng simbahan.

THE MANILA CATHEDRAL STANDS WITH SAN SEBASTIAN BASILICA



The online petition for the #SaveSanSebastian campaign is live! Sign up now and stand with us at Change. Org: https://t.co/cuPj9OAr7c pic.twitter.com/PNRRLeDyGW — Manila Cathedral (@CathedralManila) January 11, 2021

Ayon sa San Sebastian Basilica Conservation and Development Foundation, "hinihiling namin sa inyo na manindigan kasama kami ang aming mga kasosyo upang itaas ang kamalayan tungkol sa San Sebastian at kung bakit dapat ito protektahan."

Kasali din sa petisyon ang tuluyang pag restore at pagsasaayos sa simbahan na tinaguriang "the only all steel church in Asia" at dineklara rin ng gobyerno na "National Historical Landmark" at "National Cultural Treasure".

Isa rin ito sa mahahalagang gusali sa Quiapo District na dinadaanan rin ng Traslacion taon-taon.

Pag itinayo aniya ang 31-storey condominium project sa likuran ng simbahan, masisira umano ang historical at cultural value ng simbahan at ng paligid nito. Dagdag pa ng cultural heritage preservation group na Kapitbahayan sa Kalye Bautista, hindi sila kontra sa development pero dapat aniya ay unahin ang pagprotekta sa kasaysayan at heritage ng bansa.

Aniya, ang condo project ay magiging photobomber pa.

Umaasa ang ibat ibang grupo na umabot sa 400,000 na mga lagda ang petisyon sa change.org.