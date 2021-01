TIPS: Paano matitipid ang suplay ng karneng baboy sa bahay?

Hirit ni Tatung Sarthou, gawing pampalasa sa mga putaheng gulay ang karneng baboy. Screengrab from Tatung Sarthou

MAYNILA - Kadalasang laman ng plato ng mga Pinoy ang mga putaheng baboy.

Pero kasabay ng pagsirit ng presyo nito, napilitan ang ilan na bawasan ang binibiling rasyon sa mga palengke.

Dahil diyan, nagbahagi ng ilang tips ang chef na si Tatung Sarthou para mapalawig pa ang tagal ng suplay ng karne sa bahay.

Ayon kay Sarthou, maaaring gamitin ang mga maliliit na karne bilang pampalasa sa mga putaheng gulay.

"Kaunting karne, okay lang papitik-pitik na karne, okay lang na pampalasa," ani Sarthou sa programang "Sakto" sa Teleradyo.

Halimbawa aniya rito ang gising-gising.

Kung may extra na taba o balat ng karneng baboy sa bahay, maaari itong iprito, dagdag niya.

"Inaasinan ko and iniiwan sa ref so panggigisa ako 'yung inasinan na taba at balat mag-aamoy na siya nang bacon kasi nagku-cure siya, kahit kaunti lang ilagay mo sobra na niyang malasa," ani Sarthou.

Payo rin ni Sarthou na gumawa ng putahe kung saan sulit gamitin ang bawat parte ng gulay.

"'Yung dahon nilalagyan natin 'yung stalks pwede nating i-chop, 'wag kang magsayang, 'pag magtipid kasi may mga medyo maarte maraming tapon-tapon kaya lumalaki 'yung budget," ani Sarthou.

Sagana ang mga karne gaya ng baboy sa protina. Pero ayon kay Sarthou, may ibang maaaring alternatibo, gaya ng monggo, itlog, at tokwa.