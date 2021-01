Agot Isidro, bumalik sa pottery nitong lockdown

Watch more in iWantTFC

MAYNILA --Maliban sa pagtulong sa mga nangangailangan, isang hobby ang binalikan ng aktres na si Agot Isidro nitong lockdown.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, sinabi ni Agot na muli siyang nag-pottery.

"Nung time na nagsa-''Sang Linggo Na Po Sila' 'yung asawa ni Jim Paredes, tinuruan kaming mag-pottery. So, nung lockdown, hindi ba kapag mayroon tayong ginagawa nawawalan tayo ng time for hobbies and all, eto (lockdown) wala na, nganga na tayo. So sabi ko balikan ko 'yung pottery. Although wala akong kiln pero pina-fire ko na lang sa mga kaibigan ko," pagbabahagi ni Agot na ipinakita rin sa pang-umagang programa ang ilan sa mga nagawa niya.

Ayon kay Agot, naging pangpapakalma na mabuti para sa mental health ang dulot ng pottery sa kanya.

"Kasi hindi ba anxious tayo sa lahat ng mangyayari. Hindi mo alam kung anong balita, basta masama lahat ng feelings na 'yon. Good for the mental health kasi talagang nakalma ako. At the fact na mayroon kang kini-create out of nothing, 'yung ganun... feeling ko productive ako," ani Agot na naiisip na ring gawing negosyo ang kanyang libangan.

Si Agot ang CEO at pangulo ng organisayon na Aktor - League of Filipino Actors.

"Ang gusto namin is to look after the welfare of the actors while working, even outside working. Gusto namin mayroon silang mental health wellness support. Sana maging fruitful especially this year kasi it's actually our first year for the group," ani Agot.

Sa ngayon ay parte si Agot Isidro ng "La Vida Lena" na pinagbibidahan ni Erich Gonzalez.

Mapapanood ng standard at premium subscribers ang “La Vida Lena” tuwing Sabado, ala-sais ng gabi sa iWantTFC app o sa iwanttfc.com.

