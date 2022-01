MAYNILA -- Bago pa man pasukin ang pag-arte sa telebisyon at pelikula, kilala si Pepe Herrera bilang aktor sa teatro.

Matatandaang nakilala si Herrera bilang parte ng sikat na Pinoy musical na "Rak of Aegis."

Sa panayam ng Inside News ng Star Magic, nagbalik-tanaw si Herrera sa kanyang pagiging musikero at aktor sa entablado.

"Nagsimula ako as a musician talaga. Hindi ko po nararamdaman na matagal na ako sa showbiz, seven years. Feeling ko fresh pa rin. Ang dami ko pa ring puwedeng matutunan. Pero 'yung journey ko as a musician simula nang magtrabaho ako sa barko 2011 hanggang sa makarating ako sa theater and showbiz ay up and down, pero wala po akong pinagsisisihan kasi lahat 'yon kailangan kong pagdaanan," ani Herrera.

Pag-amin ni Herrera, miss na niya ang pag-arte sa teatro.

"Sobra. We are all very excited and pumped up na talaga na makabalik sa entablado, kasi unti-unti na po. Pero 'yung role na Tolits po talaga ang naging big break natin, actually 'Rak of Aegis' doon po ako na diskubre ni Ma'am Charo (Santos). Sana po ay magtuloy-tuloy na. 'Yun po ang dalangin natin," dagdag ni Herrera.

Matatandaang nakilala si Herrera bilang Benny, ang kanyang karakter sa sikat na seryeng "FPJ's Ang Probinsyano," na pinagbibidahan ni Coco Martin.



Parte si Herrera ng dalawang season ng seryeng "Hoy, Love You" na pinagbibidahan naman nina Joross Gamboa at Roxanne Guinoo.