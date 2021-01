'Ngayon ang ending masaya na': Rosanna Roces hopes to have her own book

MANILA -- Former sexy star Rosanna Roces is hoping to release a book that will reflect both her struggles and successes.

In an exclusive interview with the entertainment website Push, Roces said a book project will "validate" her both as an individual and as an artist.

She said this is one of her requests to Viva Artists Agency as one of its newest talents.

"Hihingin ko rin na magkaroon ng isang book, kahit recipe book pa 'yan. Marami akong ano na nakasama ako, pero 'yung ako mismo 'yung laman ng buong libro, wala pa. Pang-validate ko rin 'yon sa pagkatao ko, sa pag-aartista," she said.

Citing her own life experiences, Roces believes that her future book will have a "happy ending."

"Noon pa ito (book) ino-offer sa akin, matagal na, panahon pa ng 'Ligaya' (Ang Itawag Mo Sa Akin)," she said, referring to her popular movie in the late '90s. "Pero sabi ko nga, 'Anong ending nito?' Ayoko kasi ng ending na bitin, na nakabitin 'yung kuwento ng buhay ko."

The actress went on: "Ngayon kasi, 'yung ending ng libro ay masaya na. Noon kasi puro sarap 'yung pinagdadaanan ko, hindi ako nagdudusa kasi nasa taas ako. Pang-walang kwenta 'yung kuwento ko kung nandiyan ka lang sa taas."

"Maganda 'yung may struggle tapos aakyat ka ulit para meron kang… Ikaw 'yung success story talaga ng buhay, ganun," she explained.

Meanwhile, Roces said she is grateful to be given a contract under Viva at the age of 49.

"Siyempre ano ako dahil sa edad na 'to, di ba, parang ano bang maio-offer ko para ikontrata niyo pa ako? So alam mo yon?" she admitted.

"Kaya maganda 'yung tingin ko sa offer nila. Kasi sabi ko nga kay Blessy (her partner), hindi puwedeng dasal lang tayo nang dasal kung kailan tayo magkaka-project," she added.

