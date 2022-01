Watch more on iWantTFC

Maraming bata ang nagkakasakit simula noong pagbukas ng bagong taon. Kaya naman mahalagang malaman ang home care practices sakaling makaranas sila ng mga sintomas ng COVID-19.

Sa panayam ng TeleRadyo, sinabi ni Dr. Leslie Mae Favenir, pediatrician sa Cardinal Santos Medical Center, puwedeng i-home care na lang ang bata kung masigla naman ito sa kabila ng mga sintomas.

Pero sakaling makaramdam aniya ng panghihina ay mainam na dalhin ito sa emergency room.

"Kung may sintomas na ang mga anak natin at sila naman ay healthy, alerto, active, makukulit, kumakain, nakakainom, wala namang pagsusuka, let them stay [at] home. Home care lang tayo," ani Favenir.

"Pero [kapag] napansin mo medyo nanghihina na sila, may kasamang pagtatae, nagsusuka tapos hindi makakain at hindi natin ma-replace ng electrolyte fluid at may changes sa sensorium, like tulog nang tulog, drowsy sila, itong mga sintomas na kailangan na nating dalhin sa emergency room," aniya.

Ayon kay Favenir, sakaling lagnatin, magkaubo at sipon, o sumakit ang lalamunan at katawan ng bata ay huwag itong balewalain bilang trangkaso, dahil mga sintomas din ito ng COVID.

Importante aniyang maipa-test ang anak. Pero kung hindi available o walang kakayahan, bigyan agad ito ng gamot depende sa sintomas.

Kung may lagnat, bigyan siya ng paracetamol, habang kung may sipon ay decongestant at painumin ng maraming tubig.

Nagpaalala si Favenir na magbigay ng paracetamol kapag 37.8 degrees Celsius na ang temperatura, bagaman puwede na ring painumin kung 37.5 pa lang.

Ayon pa sa doktora, dapat nang ibukod ang anak kapag nakaramdam ng sintomas at huwag nang palabasin para hindi makahawa.

Ipinayo rin niya ang pagsusuot ng mask ng iba pang kasama sa bahay.