Ikinatuwa ng mga netizen ang pagbabalik ni veteran broadcaster Noli “Kabayan” de Castro sa “TV Patrol” nitong Lunes.

Ibinahagi ng netizens sa social media ang kanilang galak sa pagbabalik ni De Castro.

Bago pa man magsimula ang TV Patrol, ipinahayag na ng ilang netizens ang kanilang pagkasabik sa pagbabalik ni Kabayan.

Inabangan naman ng mga tagasuporta ni Kabayan ang kaniyang pagbabalik sa TV Patrol.

Maging sa Twitter ay pinag-usapan ang pagbabalik ni De Castro sa TV Patrol.

Biyernes nang inanunsiyo ni De Castro sa kaniyang programa sa TeleRadyo ang kaniyang pagbabalik sa TV Patrol.

Umalis ng ABS-CBN si De Castro noong Oktubre 2021 para sana tumakbo sa pagka-senador ngunit kalaunan ay hindi niya itinuloy ito.

Simula noong Nobyembre 2021, bumalik si De Castro sa TeleRadyo, at mula noong Abril 2022, naging host siya ng “KBYN: Kaagapay ng Bayan”.

Kasama ni De Castro sa TV Patrol sina Henry Omaga-Diaz, Karen Davila at Bernadette Sembrano.

Mapapanood ang TV Patrol tuwing alas-6:30 ng gabi kapag weekdays at alas-6 ng gabi naman kapag weekends, kasama sina Alvin Elchico at Zen Hernandez, sa A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, youtube.com/ABSCBNNews, news.abs-cbn.com/live and iba pang ABS-CBN News digital platforms.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC

: