Sa kabila ng limitasyon ng pandemya, debosyon sa Itim na Nazareno hindi nagbago - vicar

Nagpatupad ng physical distancing ang mga deboto ng Poong Nazareno habang nagmi-misa sa labas ng Quiapo church nitong Sabado. Pinilahan ng mga deboto ang "pagtanaw" o "pagpugay" sa pagkansela ng taunang prusisyon dahil sa COVID-19 pandemic. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Nakasanayan na ng mga deboto ng Itim na Nazareno ang pagdagsa sa Maynila tuwing Traslacion, o ang prusisyon ng poon, para masilayan at mahawakan lang ang karo na kinalalagyan ng imahen nito.

At dahil may banta pa rin ng coronavirus disease (COVID-19), ang tradisyonal na Traslacion tuwing Enero 9 ay kanselado. Sa halip, nagsasagawa ng mga misa ang Quiapo Church para gunitain ang Pista ng Itim na Nazareno.

Ayon kay Fr. Danichi Hui, parochial vicar ng Minor Basilica of the Black Nazarene, hindi nagbago ang mga panata ng mga deboto.

Aniya, naipakita pa rin ng mga deboto ang pananampalataya nila kahit may pandemic restrictions. Isa rito ang pagtuon ng kanilang atensiyon sa misa.

Bukod pa rito, naging disiplinado rin umano ang mga deboto ngayon dahil napanatili ang maayos na pila at physical distancing sa misa.

''Well sabi nga namin kung mayroong isang bagay na naidulot ang pandemic ano, ito 'yung tinuruan tayong maging disiplinado, tinuruan tayong pumila, tinuruan tayong maging malinis at ito ay nag-reflect doon sa debosyon, ang laki-laki nang pagkakaiba,” ani Hui.

"Kung mapapansin natin dati siksikan, halos magkadikit ang mukha. Pero ngayon ang mga deboto mismo, siyempre aware na rin sa haba ng lockdown natin, na-brief na tayo sa new normal,” dagdag niya.

Ngayong may restrictions pa rin sa mass gathering dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic, limitado lang ang mga nakakapasok sa mga simbahan.

Bukod dito, kinukuhanan ng body temperature ang mga deboto, at dapat may suot silang face mask at face shield. Nasa 18 anyos pataas lang din ang maaaring dumalo sa misa.

Ayon sa Manila Public Information Office, kaninang alas-8:30 ng umaga, umabot sa 32,700 ang mga deboto.

Pero dahil naglalabas-masok naman kada misa ang mga deboto, bumaba ito sa 22,840 bandang alas-9:30 ng umaga.

Oras oras ang ginagawang misa na may pagitan lang na 15 minuto para ma-disinfect ang loob ng simbahan.

— May ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News