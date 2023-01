Bumisita sa Bacolod City noong Biyernes ang Filipino-American Hollywood celebrity comedian na si Jo Koy.

Sumakay siya ng pampasaherong jeep papuntang Alangilan Elementary School para sa unveiling ng road project ng kanyang foundation.

Pinsan ng magkapatid na Jo Koy at Gemma Herbert Simmons ang teacher sa Alangilan na si Veneranda Ortono kaya nakarating ang mga proyekto ni Jo Koy sa kanilang paaralan.

Ayon kay Veneranda, nag-donate din si Jo Koy ng $25,000 para sa pagpapatayo ng basketball court at canteen.

Tinutulungan din ng Jo Koy Foundation ang pagpapatayo ng library ng isa pang public high school.

Sa kanyang mensahe sa mga estudyante, sinabi ni Jo Koy na dapat silang mag-aral ng mabuti para mapaganda ang kanilang kinabukasan.

"He was so happy and very touched with our program for him," sabi ni Veneranda

Umalis ang grupo ni Jo Koy Biyernes ng hapon at dumiretso ng Iloilo at Boracay.

Kasalukuyang nagbabakasyon sa Pilipinas si Jo Koy, at dumalaw rin sa kaniyang mga kamag-anak sa La Union.

- ulat ni Angelo Angono