Dama na ang Miss Universe fever sa New Orleans, Louisana sa Amerika, kung saan idaraos ang coronation night ng prestihiyosong pageant.

Dumagsa kamakailan ang mga tao sa sikat na Bourbon Street sa downtown New Orleans para makita ang ilang kandidatang lumahok sa Joan of Arc Parade.

Sigawan at siksikan ang mga manonood sa pagdaan ng beauties, na pinangunahan ni reigning Miss Universe Harnaaz Sandhu ng India.

May bitbit na pailaw ang mga kandidata, na nagsuot ng incomplete nilang national costumes bilang pasilip.

Landed at New Orleans yesterday and went straight to the Joan of Arc Parade where several @missuniverse candidates wore their national costume and opening number dresses . Can't wait to meet some of the girls in the days to come! Stay tuned ✨ #MissUniverse2022 #MissUniverse pic.twitter.com/zO46IdHaUr — Dyan Castillejo (@DYANCASTILLEJO) January 7, 2023

Kasama rito si Miss USA R'Bonney Gabriel, na half-Pinoy at ibinida ang bahagi ng kaniyang national costume na gawa ng Filipino designer.

"I have big wings [for my costume] but [it's] too big for the parade... I'm excited for you to see all that," ani Gabriel.

Enjoy din ang mga kandidata sa paglilibot sa New Orleans. Ang iba'y nag-walking tour at bumisita sa World War II Museum.

Miss Universe Philippines Celeste Cortesi is stunning in PINK đź’– Day 4 outfit for #MissUniverse2022. Celeste was also one of the 5 girls chosen for MUBA Cosmetics photoshoot along with Spain, Bahrain, South Africa and Thailand pic.twitter.com/VMz7xyHssL — Dyan Castillejo (@DYANCASTILLEJO) January 7, 2023

In-demand naman sa mga photoshoot ang pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi, na agaw-pansin sa MUBA Cosmetics photoshoot.

Kasama si Cortesi sa "transformation shoot" ng MUBA ang mga kandidata mula Bahrain, Spain, South Africa at Thailand.

Idaraos sa Enero 14 (Enero 15 sa Pilipinas) ang coronation night ng 71st Miss Universe.

