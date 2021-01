PANOORIN: Stretching exercises para simulan ang 2021 'fitness goals'

MAYNILA - Sabi nga ng marami: "New Year, new me."

Kasabay ng pagsisimula ng taon ay nagtatakda ng fitness goals ang mga tao, pero marami ang hindi nakakasunod sa dami umano ng ginagawa.

Para masimulan ang fitness routine, payo ng fitness coach na si Paulyn Quiza na magsimula sa mga stretching.

"Sa umaga mag-stretching ka. yan ang nalilimutan ng mga tao sa umaga, stretch do a quick warmup kasi sa panahon gnngayongayong sa bahay puwede na siyang workout eh," ani Quiza sa programang "Sakto" ng Teleradyo.

Maaari aniyang magsimula sa 5 minutong stretching exercises, at pahabain ito nang pahabain habang nagtatagal kapag nasanay na ang katawan.

"Ang habit starts in 2 weeks so ikaw sa Lunes, sabihin mo, mag-start ka with simple stretches. Ang daming videos online. Puwede kang magstart ng 5 minutes stretches, until it reaches 30 minutes. gumalaw ka," ani Quiza.

Halimbawa sa maaaring gawin ay mga shoulder stretch. Maaari rin aniyang gawin ang mga ito habang nanonood o sa gitna ng trabaho.

Pero kung maaari aniya ay gawin ito tuwing umaga.

Payo ni Quiza, kumain at matulog nang maayos kasabay ng stretching exercises.

"It’s important na maayos ang tulog natin. Rest is important because kailangan niyong matulog para makagising nang maayos kasi ang ibang nangyayari nagwo-workout 4 oras natutulog," ani Quiza.