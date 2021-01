'Healing Rosary for the World' gamit ang dambuhalang rosaryo na gawa sa mga solar lights, isinagawa

MAYNILA - Pinangunahan ng Manila Cathedral ang Healing Rosary for the World gamit ang pinakamalaking rosaryo na gawa sa solar lights.

Ipinalabas ito online sa Facebook page ng Manila Cathedral.

Gawa ang rosaryo sa 2,800 solar lights na binuo ng Liter of Light sa pangunguna ng founder nito na si Illac Diaz. Nagsisimula ang krus ng rosaryo sa relief map ng Pilipinas sa Rizal Park hanggang sa palibot ng Agrifina Circle at National Museum.

Pinangunahan ang pagdarasal ni Fr. Arnold Santa Maria, OSA. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Simbahang Katolika sa ika-500 taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas.

Ayon kay Rev. Fr. Kali Llamado, Vice Rector of the Manila Cathedral, isang paraan ang pagrorosaryo gamit ang dambuhalang solar rosary upang magkasama-sama ang mga mananampalataya sa pagharap sa mga pagsubok ngayong pandemya.

Ipamamahagi rin ang mga ginamit na solar lights sa mga nangangailangang pamilya, ayon kay Diaz.

Hinimok din ni Diaz ang publiko na sumali sa “Light it Forward” challenge upang mas marami pa ang matulungan ng proyekto.

Nabuo ang solar rosary project sa pakikipagtulungan ng National Quincentennial Committee, Archdiocese of Cebu, San Agustin Church, Our Lady of Aranzazu Shrine, St. Andrew Cathedral Parish, National Parks Development Committee, National Museum, at Rotary Club of Makati Business District.