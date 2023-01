Filipino Catholics continue to pray for the soul of Pope Emeritus Benedict XVI inside the Manila Cathedral on January 3, 2023. George Calvelo, ABS-CBN News

Kasabay ng requiem mass sa Vatican para sa yumaong si Pope Emeritus Benedict XVI, pinatunog ang mga kampana ng Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila bandang alas-6 ng gabi nitong Huwebes

Kinalembang ng 95 beses ang mga kampana ng simbahan bilang simbolo ng 95 taon na pamamalagi ng yumaong Santo Papa sa mundo.

Sabi ni Fr. Bong Bayaras, priest administrator ng Manila Cathedral, isinabay ang “tolling of bells” sa paglibing sa mga labi ni Pope Emeritus Benedict XVI.

“'Yung pagto-toll ng bells ay mahalaga sa atin lalo na kung babalikan natin 'yung history ng Pilipinas na kapag may bell sa simbahan... naga-announce sa buong bayan na ipinapaalam na kunwari may ikakasal, may importanteng darating. Pero sa pagkakataong ito, 'yung tunog nung bell ay tinatawag nating 'agunyas' para ipaalam 'yung kamatayan ng isang tao. Ipinapaalam natin na inililibing ang isang mahalagang tao sa simbahan na si Pope Emeritus Benedit XVI,” paliwanag ni Bayaras.

Inilaan din ng pamunuan ng Manila Cathedral ang Christ the King chapel sa loob nito para sa “memorial altar” para mga nais na magbigay ng huling respeto kay Pope Emeritus Benedict XVI.

Makikita sa loob ng chapel ang larawan ng yumaong Santo Papa na nilagyan ng mga puting bulaklak kung saan maaaring magtirik ng kandila ang publiko.

May “book of condolences” din sa bungad ng chapel kung saan nagsusulat ng kanilang mensahe ang mga Katoliko na nais magpaabot ng dasal o pasasalamat sa yumaong Santo Papa.

Sabi ni Fr. Bayaras, ipadadala ang nasabing mga libro ng pakikiramay sa Apostolic Nuncio para iparating ang mensahe ng pakikiramay ng mga Pilipino.

Mag-aalay naman ng isang espesiyal na misa ang Manila Cathedral sa Biyernes, Enero 6, para kay Pope Emeritus Benedict XVI.

Gaganapin ito ng alas-5 ng hapon na pangungunahan ni Cardinal Jose Advincula kasama ang Apostolic Nuncio to the Philippines na si Bishop Charles Brown.

POPE EMERITUS BENEDICT XVI BILANG INSPIRASYON

Bagama't aminadong walang naging personal encounter kay Pope Emeritus Benedict XVI, sinabi ni Fr. Bong Bayaras na naging malaki ang epekto sa kanyang pagiging pari ng mga turo nito bilang lider ng simbahan.

“Malapit sa akin lalo na noong ako'y seminarista... 'yung kanyang mga encyclicals na tumatak sa 'kin -- 'yung 'Deus caritas est' [dahil] ang ganda ng pagka-paliwanag niya kung ano ang tungkol sa pagmamahal, ano ang paanyaya sa atin bilang mga Kristiyano, kung papaano tayo magmamahal at ano 'yung maling pagkakaunawa natin at ano 'yung magandang pagkakaunawa bilang Kristiyano sa kung ano ang pagmamahal,” sabi ni Bayaras.

Isa sa mga Katoliko na nagpaabot ng kanyang mensahe kay Pope Emeritus Benedict XVI si Evelyn Mijares na nagsulat sa "book of condolences" sa labas ng Christ the King chapel.

“Nag-thank you lang ako kay Pope Benedict XVI kasi he stood firm in the faith and he gave us a very good example of what it is to be a Catholic and also as a Pope he really made very clear to all of us the doctrine of the faith. Even if he was misunderstood by many people… he stood, he was not perturbed - he really trusted in God and I hope all Catholics would realize that what he was trying to point out that God is the center of our lives,” sabi ni Mijares.

Malungkot man sa pagkawala ng Santo Papa, sabi ni Mirajes nauunawaan niya ang gustong mangyari ng Diyos.

“A loss, a great loss but at the same time I think our Lord allows this to happen for us to review his life and to look at his example so that we will realize what he was trying to point to us is the most important thing in life,” sabi ni Mijares.