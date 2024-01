Photo by Oscar Keys on Unsplash

Nasagip ang isang mangingisda sa New Zealand na nahulog sa kanyang bangka at nagpalutang-lutang nang 24 oras matapos niyang gamitin ang kanyang relo para manghingi ng saklolo.

Ayon kay police sergeant Will Hamilton, mag-isang nangingisda ang lalaki nang mahulog siya sa dagat matapos makahuli ng marlin sa Coromandel Peninsula sa silangang baybayin ng North Island, New Zealand noong Martes.

Tinangay siya ng mga alon at hindi na nakabalik sa kanyang bangka, sabi ni Hamilton.

"He endured a cold night in the ocean, too exhausted to keep swimming. During his time in the water, even a shark came to have a sniff, before leaving," ayon sa pulis.

Nasagip naman ang lalaki ng 3 mangingisda sa lugar matapos mapansin ang di pangkaraniwang repleksyon ng araw sa tubig.

"They decided to investigate and discovered a fellow fisherman, desperately trying to get their attention using the reflection of the sun on his watch," ani Hamilton.

"It is an absolute miracle the fisherman is still alive after the ordeal. Without the quick actions of the three gentlemen that retrieved him, this certainly would have had a tragic outcome."

Isinalin mula sa ulat ng Agence-France-Presse