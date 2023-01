MAYNILA -- Tampok na naman ang kahusayan ng mga Pinoy shoemaker sa pagpili muli ng Miss Universe sa designer na si Jojo Bragais bilang official footwear partner.

Kasama sa deal ang pagpili ni Bragais ng kanyang top 7 models.

Bago umalis papuntang Amerika, pinakita ni Bragais sa ABS-CBN News ang mga sapatos na isusuot ng Miss Universe candidates.



Binansagang “Maureen” ang official footwear sunod sa pangalan ng Pinay Miss Globe 2021 Maureen Montagne na kaibigan ni Bragais.

Matapos ma-release ang na-delay nilang US visas, minadali na ng pageant ang pag-alis ng team ni Bragais para umabot sila sa iskedyul ng fittings at pagsusukat hanggang January 6 sa venue ng pageant sa New Orleans, Louisiana.

“December lang ako pumirma,“ kwento ni Bragais sa ABSCBN News. "First batch of shoes pinadala nung December 23; second batch nung 26 lang. Sa lahat ng mga sapatero salamat hindi nila ako pinabayaan. They are the best! Salamat din sa Philippines Footwear Association na sumuporta din!“

Dagdag ni Bragais, matagal nilang kinonsepto ang sapatos. “Dinevelop ito 4 months, swelas alone. 'Yung overlapping straps nito inspired ng prayers, naka-clasp na kamay na parang nagdadasal ka.So 'yung prayer ng mga beauty queens sana matupad din sa journey.”

Ito ang ikalawang pagkakataon na naging Miss Universe partner si Bragais.

Showcase ng Pinoy creative talents ang partnership niya ngayon sa Miss Universe.

Ang theme song ng Miss Universe footwear video campaign na "Walk This Way" ay nilikha ni Kiko Salazar na kompositor din ng “Magandang Dilag” at “Akin Ka na Lang.” Kinanta ito ng kampeon ng Tawag ng Tanghalan na si Elaine Duran.

Ani Bragais, “Walang kaparis ang Filipino artists. Mabuhay ang Pinoy!“

Kulay silver ang gagamitin sa opening number sa finals. Ang ibang color shades naman sa competition events ay paangatin ang mensahe ng “inclusivity,” ayon kay Bragais.

Wala na ding platform at matataas na takong. Standard na ang three-inch heels.

Pinakapasabog ang paggamit ng ibang klase ng footwear sa swimsuit competition ng pageant na tiyak daw pag-uusapan.

“Dami changes so sana magkaro'n ng open heart, open mind ang fans. Miss U is trying to change the old mold of a beauty queen into something new kasi after 70 years, everything is same-same.”

Iginiit din ni Bragais, katulad ng Pinay skincare partner ng Miss Universe na si Olivia Quido, wala silang impluwensiya sa resulta ng pageant.

Pero sa opinyon ni Bragais, bukod kay Miss Philippines Celeste Cortesi, malakas ang candidates ng USA, Colombia, Thailand, Spain, Guatemala, Nigeria at iba pa.

Binigyan din si Bragais ng pribilehiyo na pumili ng kanyang Top 7 beauties para sa kanyang video campaign.

“May mga threats lang sa social media kung 'di mo kinuha 'yan, ganyan ganyan,“ natatawa niyang kinuwento. “Asia ang pinakaraming threats. Malala mga kapitbahay natin kaya kung sensitive ka, maapektuhan ka!”

Ihahatid live ng A2Z, iWantTFC at iba pang ABS-CBN platforms ang koronasyon ng Miss Universe. Masusundan ito ng replay sa TV5 at ibang Kapamilya channels kinagabihan.

