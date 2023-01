Aubrey, Candy naging bukas sa pagkakaroon ng anak na may ASD

MAYNILA -- May kurot sa puso at puno ng aral ang "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles kung saan naging bisita sina Aubrey Miles at Candy Pangilinan.

Sa programa, naging bukas sina Miles at Pangilinan sa pagkakaroon nila ng anak na may autism spectrum disorder or ASD.

Pag-amin ni Miles, bagamat tanggap na niya ang kalagayan ng bunsong anak na si Rocket, hindi pa rin nawawala sa kanyang puso ang takot.

"Nandoon na 'yung acceptance na, bakit mo ikakahiya? Actually mas mahihirapan ka kung hindi mo shinare at least. Nung na-announce namin ay nag-iba ang tingin ng mga tao. Nag-i-i-smile na sila. Siguro may isang moment lang na parang foreign family, maingay siya (si Rocket). So parang tumitigin 'yung foreign family sabi ko, oh my God kung alam lang nila. Puwede ba ako maglagay ng pin dito na I have autism kid," ani Miles.

"Until now I still have that fear. Hindi nawawala. Pero na-accept ko siya. Pero 'yung fear nandoon pa rin, it will never go away I think," dagdag ni Miles.

Para naman kay Pangilinan, ang pagtanggap at pagsuko sa Diyos sa kalagayan ng anak na si Quintin ang prosesong pinagdaanan niya.

"Ako parang sinurrender ko na, ito na 'yon. Wala na akong magagawa parang dire-diretso. Parang, okay Lord, what's next?\ Tapos move on, wala na eh. Sinabi ko, 'Okay Lord, I know everything has a purpose' and nung time na 'yon. Hindi ko alam kung ano pero I know one day I will find out," ani Pangilinan na nagbigay payo rin kay Miles.

"Aubrey, your burden today, will be your blessing tomorrow. Believe me," ani Pangilinan.

Matatandaang sa pagbisita ni Pangilinan sa "Magandang Buhay" noong 2021, ibinahagi ni ng aktres ang mga natutunan niya sa anak na si Quentin, na aniya ay tiket niya patungong langit.

Samantala, Abril nitong nakaraang taon nang inanunsiyo nina Miles at mister nito na si Troy Montero ang pagkakaroon ng autism ng kanilang bunsong anak.

