Tricycle driver si mister, engineer naman si misis-to-be

MANILA - Matapos ang 14 na taon ng pagmamahalan, pagsubok, at pagharap sa mga hamon ng buhay, sa kasalan din ang tuloy ng magkasintahang engineer at tricycle driver mula sa Parañaque City.

Itinaon ng childhood sweethearts na sina Mary Rose Vargas at Danilo Nolasco Jr. ang kanilang cute at simpleng photoshoot sa kanilang pagdiriwang ng ika-14 anibersaryo.

Ginawa rin ang photoshoot sa lugar kung saan sila nagkakilala at nagpupunta noong kanilang kabataan sa Greenhills San Dionisio sa Parañaque.

“Kahit ano pong sabihin ng ibang tao sa pagkakaiba ng profession namin, hindi po namin nakita na hadlang yun para magmeet yung love namin para sa isa't isa,” ganito inilahad ni Vargas ang kanilang relasyon na hindi nagpatinag sa mga sinasabi ng ibang tao.

Ayon sa bride to be, kasama ang kaniyang engineer's hard hat at ang tricycle driver's vest ng katipan, magkasama nilang hinarap ang mga hamon sa buhay.

Mayroon ding pagkakataon na sinubok ang katapatan nila sa isat isa, ngunit nalampasan nila ito.

Payo pa ni Vargas sa mga bagong magkarelasyon, “Dapat nandun lagi yung tiwala at pagmamahal niyo sa isa't isa, regardless kung anupaman ang estado at trabaho niya. Lagi kayong magtiwala sa kakayahan ng bawat isa. Kasi bukod sa sarili mo at pamilya mo, kailangan mo ng isang taong susuporta sayo at tutulungan kang abutin ang mga pangarap mo.”

