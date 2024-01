Paskong Pinoy ipinagdiwang sa Lebanon

BEIRUT - Saya at pag-asa ang hatid ng Kapaskuhan ng Filipino community sa hilaga ng Lebanon sa Christmas from the Philippines to Lebanon extravaganza na isinagawa ng embahada sa pakikipag-ugnayan sa siyudad ng Batroun kamakailan.

Napuno ng diwa ng Paskong Pinoy ang Diaspora Village ng Batroun kung saan naipamalas ang masayang tradisyon tuwing Kapaskuhan ng mga Pinoy.

“Sumali ang embassy sa International Christmas Festival bilang pakikiisa sa ating mga kaibigan at ipagdiwang ang Pasko,” sabi ni Ambassador Raymond Balatbat, Philippine Embassy sa Lebanon.

Lumahok din ang mga kabataan at tampok din ang mga katutubong sayaw. Nagkaroon ng demo sa paggawa ng mga panghimagas sa noche buena.

Tinuruan din ang mga kabataan na gumawa ng parol.

“Feel na feel mo talaga ang spirit ng Christmas, nandyan ang sharing, caring at ang pagmamahal bilang magkakapamilya,” sabi ni Trixie Usman, Pangulo ng SML group.

Sa pamamagitan ng Anti-Violence against Women Campaign, binigyang pansin din ang karapatan ng mga kabababaihan laban sa karahasan.

“Inspite sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, tuloy pa rin ang spirit ng Christmas, ito ang pagkakaisa ng mga Pilipino,” sabi ni Ruby Mendoza, OFW sa Lebanon.

Sama-sama namang nagbigay ng pamaskong pagbati ang Filipino community at naghandog ng Christmas carols.

“Manalangin po tayo sa ating Panginoon, sana po ay maging mapayapa at tahimik ang ating Pasko at sa susunod nating taon, Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat,” pahayag ni Balatbat.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Lebanon, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

