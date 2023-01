PANOORIN: Tips para maging suwerte ngayong 2023

MAYNILA -- Nagbigay ng kanyang payo ang feng shui expert na si Hanz Cua para makaakit o maging suwerte ngayong 2023.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, sinabi ni Cua na para maging suwerte sa pag-ibig at pag-aaral, maaring magtirik ng kulay pulang kandila sa gitna ng bahay, kwarto o opisina.

"Para sa mag-asawa naman, para muling uminit ang inyong relasyon ay lagyan ang bahay ng pulang carpet. This will enhance fertilty, baby. Kapag maliwanag, maayos, maganda ang gitna ng bahay natin ay magiging maganda ang samahan ng mag-asawa at education ng mga anak niyo," ani Cua.

Para naman sa mga nais suwertehin pagdating sa pera, payo ng feng shui expert na ilagay sa south sector ng bahay ang inyong vault o taguan ng pera.

At para sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng pera o multiplication of wealth, maaring maglay ng kulay pula na gamit sa north direction.

Kung nais naman ay ang makaakit ng mas marami pang biyaya, gawing maliwanag at maglagay sa west sector ng earth elements.



Para sa ang nais ay tagumpay sa anumang bagay, gawing maliwanag ang southwest sector ng bahay.

"So southwest sector, magandang maglay diyan ng mga metal element," ani Cua.

At para maiwasan naman ang away sa pamilya, maaring maglagay sa northwest sector ng mga bakal o isang basong tubig.

Iginiit din ni Cua na para sa karamdaman mas maigi pa rin na magpatingin sa doktor, pero sa larangan ng feng shui payo nito na maglay sa east direction ng salt lamp o metal element para mapahina ang illness star.

