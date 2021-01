ALAMIN: Paano mag-detox kung kumain ng marami nitong Kapaskuhan?

MAYNILA - Marami ang nagaasam-asam na maipagpag ang nadagdag sa timbang matapos ang sunod-sunod na handaan nitong Pasko at Bagong Taon.

Paano nga ba ito mababawas muli? Kumain ng fiber-rich food, uminom ng mga herbal tea at maraming tubig, at maging physically active, ayon sa isang physician.

“If you think of the calories na nakain natin for the entire holiday—approximately siguro for a week—kasi if you consume an excess of 500 calories sa isang araw, sa isang linggo 3,500 calories 'yan,” pahayag ni Dr. Michelle Palma, isang family physician at lifestyle medicine specialist.

Ayon kay Palma, ang 3,500 calories ay katumbas na ng 1 pound gain sa katawan. Bukod pa d'yan kung higit sa 500 ang excess calories na nakain ng isang tao. Malaking factor dito ang pagkain ng maaalat, na nakadaragdag din sa bigat ng katawan dahil sa water retention.

Watch more in iWantTFC

Paliwanag ni Palma sa programang "Your Daily Do’s" sa TeleRadyo, dapat sustainable ang mangyaring detoxification at hindi lamang tuwing may okasyon.

“We want it to be sustainable, yung detoxification process nangyayari siya every single day. We say it's a lifestyle, hindi siya temporary kasi 'pag sinabi mong detox, after ng detox kain ulit. Every single day ganito gawin natin,” sabi niya.

Mag-ingat lang dapat ang mga taong nutrient deficient.

Ayon kay Palma, Malaking papel ang ginagampanan ng pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa fiber content para makatulong sa pag-induce ng defecation.

“The more intake you have, dapat 'yung defecation mo is also normal. Unfortunately, kung less 'yung fiber natin, 'yung transit time—from the time na nilulon mo 'yung pagkain to exit time, nagiging longer siya. When you eat meat, transit time can go as long as three to 4 days,” sabi niya.

Paliwanag niya na mas maraming bacteria kaysa cells ang katawan ng tao at kaya din ng katawan na mag-detoxify, pero kailangang matulungan din ito.

“Fiber is the only source para tumaas 'yung mga good bacteria sa katawan natin. Anything that is plant-based has fiber. Mas maganda ma-empty mo iyong colon and then feed it with fiber,” sabi niya.

Ang pag-inom ng tsaa, partikular ang mula sa dahon ng sambong, ay makatutulong umano sa pag-ihi dahil ito ay diuretic.

“Pag may na-form tayong sediments because of the uric na nakain natin and then kung talagang nagfo-form ka na ng stones, sambong can really help you,” sabi niya.

Isa aniya sa mga paraan para makapag-detox ay ang fasting mula 24 hanggang 48 oras kung kakayanin, at physical activity.

Power plates

Pero mas higit nilang itinuturo ang tinatawag na culinary medicine kung saan dito ipinakikilala nila ang power plates sa mga pasyente para maging aware sila sa kanilang kinakain araw-araw.

Sa naturang plato, dapat hati ang pinggan sa servings ng prutas, protein source, whole grains at gulay na 25 porsiyento ang dami.

“Kung 'yun ang composition ng plato natin every single meal then that won’t be a problem,” sabi niya.

“Go back to your power plate and then check your calories, not really counting, and then practice 24-hour food recall and take more on plant-based diet, hindi 'yung processed, and physical activity.”

RELATED VIDEO: