Rizal Park dinarayo sa pagpasok ng 2024

Suot-suot ang kulay peach fuzz na damit, bumisita ang pamilyang Din sa Rizal Park sa pagpasok ng 2024. ABS-CBN News

MAYNILA -- Naging extension ng media noche ng pamilya De Asis ang Rizal Park Luneta sa Maynila ngayong unang araw ng 2024.

Pahinga muna sa trabaho ang tinderang si Maricel De Asis at kanyang bus driver na mister kasama ang anak at mga pamangkin.

Mula Naic, Cavite, dinala nila ang mga tirang handa para makatipid sa pagkain sa parke.

"Maganda kasi rito, para malibang-libang, mawala stress namin," ani De Asis.

Ang pamilyang Din, nakasuot pa ng kulay peach fuzz na idineklarang Pantone Color of the Year.

Break muna sa trabaho ang barberong si Lawrence para makapiling ang mga anak at apo. Bukod sa tipid na, maganda rin daw mag pictorial dito.

"Affordable kasi iwas gastos, kung gastos man maliit lang, 'di tulad sa mall ka," ani Din.

Ayon sa pamunuan ng National Parks Development Committee, umabot sa 109,000 ang bumisita sa parke nitong bisperas ng Bagong Taon, pero inaasahan nilang mas marami ang mga tao ngayong January 1.

Maaga pa lang may mga naglatag na ng sapin para mag-picnic at magpahinga.

Naging tradisyon na ng maraming pamilya ang magtipon-tipon dito tuwing holiday dahil bukod sa libre ang entrance at as maganda anila na malapit sa kalikasan.

Nagdagdag na ng tauhan ang Rizal Park Luneta, pero paalala ng pamunuan sa publiko - huwag magkalat.

"Meron tayo designated trash bins around the park, and roving taga-linis, syempre kailangan rin namin tulong ng mamayang Pilipino," ayon kay NPDC Park Operations Superintendent II Engr. Rain Regalario.

Bukas ang Rizal Park Luneta mula alas-5 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi. Pinaalalahanan rin ang mga bisita na wag magdala ng inuming alak at mag sigarilyo.

Dagdag ng pamunuan ng parke, tiyakin na may bantay ang mga bata pati na rin ang mga alagang hayop.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News