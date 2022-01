Pasyalan sa Tagaytay dinagsa sa unang araw ng 2022

MAYNILA — Pami-pamilya at magbabarkada ang dumagsa sa Picnic Grove sa Tagaytay City sa unang araw ng 2022 nitong Sabado.

Hundreds of families & groups spend the New Year holiday at Picnic Grove, one of the parks in Tagaytay City, Cavite. pic.twitter.com/TVKfCl9V5R

Habol ng marami ang malamig at mahanging panahon kaya daan-daan ang namasyal at nananghalian sa park na may overlooking view ng Taal Lake.

Nagdala ng sariling pagkain ang mga dumayo at doon na pinagsaluhan.

Maagang napuno ng tao ang mga hut at cottage sa Picnic Grove kaya naglatag ang iba ng mga banig o nagtayo ng mga tent sa damuhan.

Visitors brought their own tents or mats to stay in, usually under the shade of the trees when the sun was at its height.



More held picnics in the open area as the weather became cooler. pic.twitter.com/AxKB4ZhkYg