Mga Pinoy umaasang maganda ang 2021 nang may pag-iingat: eksperto

MAYNILA - Balik-kalsada ngayong Enero 1 ang jeepney driver na si Joel Caligayan — hindi para mamasada kung hindi para mamalimos.

Kuwento niya, malaki ang epekto ng pandemya sa kanilang kabuhayan.

"Sa buhay ko ngayon, talagang naghihikahos kami sa pagkain namin. Kung hindi kami namamalimos dito, wala kaming mapagkukuhanan," ani Joel Caligayan.

Noong Media Noche, may mga pinagsaluhan naman daw silang magkakamag-anak na spaghetti na bigay ng isang nagmagandang-loob na motorista.

"Sana palabasin kami na mga traditional na jeep. Para di na kami mamamalimos sa kalsada na parang nakakaawa kami, kasi dati kaming mga driver. Dati nagbibigay ng limos, ngayon kami naman nanlilimos," ani Caligayan.

Limitado sa ngayon ang mga biyahe ng jeep dahil sa distancing protocols na ipinapatupad dulot ng pandemya.

Si Vberni Regalado, sa sementeryo nagtungo para dalawin ang puntod ng kaniyang ina.

Naging mabigat din ang 2020 sa kaniya dahil namatay ang kaniyang ina at tiyuhin. Hindi pa man lubusang nakakapagluksa ay tinamaan din siya at ng 4 iba pang pamilya ng COVID-19.

"Nag-quarantine ako sa kuwarto ng nanay ko so parang every moment na gigising ka, nandoon realization na magpapaka-healthy ako, mag-change ako ng lifestyle,” ani Regalado.

Kaya ang hiling nila ngayon, bumalik na sa normal ang lahat.

"Ang New Year’s resolution namin, kami mga driver bumalik sa kalsada. Bumalik 'yung normal,” ani Regalado.

"Sa family talaga 'yung New Year's resolution ko for this year, mas devote ng time, energy, and resources to them and be with them,” ani Regalado.

Ayon sa sociologist na si Bro. Clifford Sorita, "cautiously hopeful" ang mga Pinoy.

Ibig sabihin, umaasa na may magandang mangyayari pero may paghahanda silang gagawin dahil sa nakaraang taon.

"Sa bawat pakakaroon natin ng new years resolutions nakabatay sa ating karanasan. At dahil sa karanasan natin sa 2020 sa pagharap sa pandemya nitong COVID-19 nagkaroon tayo ng kakaibang mga resolution para sa 2021," ani Sorita.

Nagbigay din ng tip si Sorita para matupad ang New Year’s Resolution.

Una, gawin dapat itong simple.

Pangalawa, dapat magkaroon ng visual reminder. Ibig sabihin, isulat ito at ilagay sa lugar na laging nakikita.

Kung mabigat ang resolusyon ay dapat magkaroon ng “resolution buddy” na magpapaalala sa mga pagbabagong nais mo.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News