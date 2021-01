Forecast ni Master Hanz: Mga ‘tech’ business suwerte, mga kalamidad asahan sa 2021

MAYNILA - Sa pagdanas ng kaliwa't kanang krisis noong 2020, marami ang umaasang magiging maganda ang 2021.

Kaya naman may ilang patnubay ang Feng Shui expert na si Master Hanz Cua para sa Year of the Metal Ox.

Payo ni Cua, magsuot ng kulay red tuwing Enero 1 hanggang 15.

Kung wala nito, maaari nang magsuot ng mga damit na may fire elements.

MGA PATOK NA NEGOSYO

Kung papasok sa mga negosyo, ayon kay Cua, payo niyang pumasok sa negosyong may kinalaman sa teknolohiya.

"Computer, internet cellphone ay patok na patok pa rin. Sa negosyo natin kailangan gamitin ang social media online business, mga kinalaman sa visuals yan ang patok sa 2021," ani Cua.

MGA KALAMIDAD ASAHAN

Dahil "earth" animal kung ituturing ang Ox, ayon kay Cua ay asahan na ang mga kalamidad na may kinalaman sa lupa gaya ng lindol.

"Water" din aniya ang element para sa 2021 kaya payo ni Cua na maging alisto.

"Ang element ng 2021 is water we expect a lot of calamities related sa baha, ulan, at typhoon," ani Cua.

"Ang year of the ox ay earth element. So we will expect also. May malalakas na earthquake lindol bagyo at baha. Hindi po ito panakot. Paggabay ito, paghahanda sino makakaalam kung kailan darating. Kung tayo ay handa mas maaari nating maiwasan," dagdag niya.